Una treintena de agentes se reúne en una celebración paralela

Los últimos años en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía han sido difíciles y ayer volvió a quedar patente con una celebración paralela en una sidrería próxima al hotel en el que se celebró el homenaje oficial a Agapito Pérez, que contó con la asistencia de una treintena de agentes.

Críticos con su gestión, aseguraron que el contexto económico nacional y de recortes dictado por el Ministerio del Interior no justifica la supuesta inacción y falta de voz ante altas instancias reclamando más medios para la comisaría. «Este verano hubo días en los que no hubo ningún servicio de radiopatrulla en la calle y todo por no querer pagar horas extras a los agentes», explicaron. «El día de la Comida en la Calle, con 20.000 personas de fiesta, solo teníamos un 'zeta' en funcionamiento», añadieron.

El alto número de bajas psicológicas, tal como publicó este periódico el pasado mes de marzo, puso en alerta incluso a la Dirección Adjunto Operativa, que desde Madrid se desplazó a Avilés para investigar la situación. «Hemos tenido veinte bajas psicológicas, catorce de ellas a la vez», subrayaron.

A la situación de «desmotivación» que ayer describían algunos agentes se unió la aplicación del régimen disciplinario del cuerpo. No hay que olvidar que la noticia sobre la 'contracomida', tal como fue definida por algunos, se divulgó en foros y grupos de internet abiertos. Según los promotores de esta comida, se tomó declaración a funcionarios de las dependencias de la calle Río San Martín para tratar de saber quién la había organizado y quiénes iban a ser los asistentes. Vista la situación, parece que el nuevo comisario, el actual responsable de la Policía Nacional en Irún, José María Esteban Corral, tendrá que hilar fino para recomponer unas relaciones laborales y personales delicadas que han trascendido del ámbito profesional al público.