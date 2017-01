Avilés implantará un espacio común de trabajo piloto en atención temprana

Avilés será la primera ciudad de Asturias en la que se ponga en marcha un espacio común de trabajo entre los sistemas educativo, de servicios sociales y de salud mental para mejorar la coordinación, el intercambio de información y, por ende, la respuesta a los problemas específicos que se detectan en algunos menores. Este proyecto piloto, para el que unos sesenta profesionales de los tres sectores han conformado sus propuestas durante dos jornadas en el Centro de Profesorado y Recursos, se implantará después en Gijón.

«Se trata de aunar un único camino y no confundir a las familias cuando en el colegio se perciban ciertos indicios y se derive al menor a otro servicio complementario», resumió Susana García Tardón, representante del Sespa y una de los cuatro responsables públicos del Principado que escucharon y tomaron buena nota del debate y de las conclusiones de quienes cada día se encuentran con este tipo de casos en aulas y consultas. Con ella estuvieron Mirella Vallina, jefa del servicio de orientación educativa y formación del profesorado, José Ángel Arbesú Prieto, responsable de coordinación del programa marco de salud mental, y Marta del Arco Fernández, jefa de sección de centros de menores del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia.

Aparte de este espacio común de trabajo, que comienza a tomar forma, se propuso también la designación de lugares para una formación conjunta y continuada y la actualización de los protocolos existentes, entre otros.

La familia, en el centro

Los cuatro grupos de trabajo que se configuraron coincidieron en señalar a la familia como el «centro en torno al cual debe gravitar el resto de los servicios» y con la que se debe trabajar desde un principio de forma coordinada. En este sentido, se propuso el nombramiento de un mediador o interlocutor que gestione la derivación de un niño a salud mental «de una forma menos traumática para las familias». Los enfermeros, que se reconocieron como los profesionales menos conocidos de los tres sistemas implicados en la atención temprana infantil, se ofrecieron para esa función.

Retomar y actualizar protocolos que existen pero que bien se han quedado estancados o no se ajustan a una sociedad cambiante se presentó como una herramienta básica para «saber a quién dirigirse» y no tocar en puertas o servicios equivocados. Y la inclusión en el debate de pediatras y otros especialistas médicos «con los que no hay establecidas relaciones» fue algo demandado por todos en este diseño de redes de trabajo.

Conscientes de que los recursos «no son tan amplios como nos gustarían», todos se animaron a no establecer falsas expectativas. «Hay una gran implicación y disponibilidad de los trabajadores en los tres sistemas», pero «con más recursos tendríamos mejores resultados». En su defecto, una «comunicación más fluida y protocolizada ayudaría».

Como toque de atención, «respeto interprofesional», lo que no exime la confrontación de ideas porque «la discrepancia es buena». Las demandas de los grupos de trabajo pusieron el broche a un encuentro de trabajo «muy interesante y provechoso».