El abismo después del despido

«Te sientes menospreciada, infravalorada, y es como si te quitasen algo», asegura Elena Gonzalo. Ella fue una de las trabajadoras de la sede central de Los Telares que perdió su empleo cuando la empresa presentó, finalmente, en Expediente de Regulación de Empleo que extinguía sus contratos. El suyo había durado catorce años. «Fue mi primer trabajo, había empezado en tienda y fue ascendiendo hasta terminar en el departamento de compras», relata. Desde esa posición llevaba viendo como la empresa iba en declive. Dos largos años «muy malos» en los que se iba vislumbrando ese final que finalmente fue: la desaparición de la mayor empresa textil asturiana.

Como ella, otros cientos de trabajadores avilesinos han perdido sus empleos en los últimos años víctimas de todo tipo de despidos colectivos, después de largos conflictos y situaciones agónicas, de meses sin cobrar sus nóminas y de dudas sobre su propio futuro. ¿Qué queda después de eso? La mayor parte de las veces un vacío, angustias, largos paseos repartiendo curriculum para nada o contratos temporales y precarios. «De nuestra empresa solo hay tres personas trabajando, porque el sector está agotado y todas las compañías están parecidas», cuenta Ricardo Loan. Él tiene 39 años y es uno esos tres afortunados de la corverana Asturiana Diseños Modulares (ADM), aunque su contrato es temporal y sabe que, en unos meses, volverá a verse en la cola del paro, como la mayor parte de los que fueron sus compañeros durante una década.

Todos ellos, además, tienen pendiente el cobro de una deuda que ronda los 30.000 euros, y están a la espera de que el Fondo de Garantía Salarial cubra al menos una parte de esa cantidad, toda vez que la empresa no responde de esa deuda. Comenzaron a cobrar el paro en agosto, cuando ya acumulaban varios meses de impagos de nóminas. «Desde el tercer año nunca cobramos puntualmente», señalan. Ya se han acostumbrado a vivir al límite, a la dureza de tener que pedir dinero a la familia y los amigos más cercanos, a recortar gastos hasta el máximo posible.

Extrabajadores de ADM Manuel Alonso Óscar Gómez Ricardo Loan Pedro Fernández Carlos Cueto Santiago Castro Extrabajador de Montrasa Elena Gonzalo Extrabajadora de Los Telares «Te vas habituando a verlo venir y vivir en la cuerda floja. Prefiero no pensar en el futuro» «Con dos hijos y una hipoteca, en casa vivimos gracias a la ayuda de la familia» «Mi hijo se preocupa por los juguetes y por la comida. Es difícil explicarle esto» «Ahora solo nos quedan los contratos temporales. Ya no hay ninguna estabilidad» «Los últimos seis meses en la empresa los pasamos sentados en una caseta» «Hace treinta años, en paro y recogía cartón o caracoles, y ahora vuelvo a lo mismo» «El despido es como si te pisoteasen. Tardé un año en recuperar la autoestima»

«Mi hijo, de siete años, se preocupa por los juguetes, pero también por la comida, y yo solo intento que no le falte de nada», cuenta Loan. En casa de sus compañeros, los niños también han tenido que «cortarse». «Ya saben que no se pueden tener más Reyes porque no hay dinero», dice Manuel Alonso que, a sus 49 años, solo trata de «aguantar» y no pensar en lo que puede ocurrir más allá del corto plazo.

«A mí me jodieron vivo», dice llanamente Pedro Fernández. Para él es más complicado encontrar un nuevo hueco en el mercado laboral por una sola razón: su edad. Tiene 55 años y las puertas se le van cerrando una tras otra. «Las empresas ya no me cogen porque hay chavales dispuestos a trabajar por cuatro duros y nadie valora la experiencia», lamenta.

En parecida situación se encuentra Santiago Castro, despedido de Montrasa en Alcoa el pasado mes de abril después de más de cuarenta años de trabajo y cerca de tres décadas en la misma obra. «Hace diez meses que espero que alguien me diga por qué estoy en casa», dice. Mientras, en este tiempo ha sufrido subidas de tensión, largas noches sin dormir apenas... «Me siento indefenso y no sé ni como explicarlo. Hasta el perro se queda a a veces mirándome como si me preguntara qué me pasa», relata.

Los conflictos colectivos largos, como el suyo, desgastan. Además del abismo del paro que se sabe a la vuelta de la esquina, la situación se complica por las tensiones entre compañeros de distinta opinión, las huelgas, los encierros, las movilizaciones, la exposición pública. «Explicar todo eso a tu familia es muy difícil. Yo senté un día a la mesa a mi mujer, mis hijos y mi nuera y les advertí que esto iba a ser largo», dice Castro. Y lo está siendo. Desde abril han tenido que acudir varias veces a los Juzgados, y aún están pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictamine sobre su despido, una resolución pendiente desde mediados de noviembre. «Yo estoy convencido de que vamos a volver a trabajar», asevera. Mientras, sigue despertándose a las cinco de la mañana por la costumbre. «Abro los ojos y saco a pasear a los perros, y cada mañana veo parar delante de mi portal al autobús de Alcoa que viene a recoger compañeros», dice amargamente.

Para muy pocas de estas víctimas de despidos colectivos la crisis ha supuesto una oportunidad, aunque estas excepciones existen. «Tardé un año en recomponerme, pero ahora ya lo tengo olvidado», asegura Elena Gonzalo, que después de Los Telares ha seguido ligada al sector textil, aunque ahora como empresaria». Hizo un curso intensivo en la Escuela de Emprendedoras y hace algo más de un año que abrió su negocio en el barrio de Sabugo, donde ya ha creado incluso un empleo. «Después de todo lo que pasé, lo cierto es que el resultado ha sido muy positivo», cuenta. Es una de las pocas víctimas de estos conflictos que puede hacer una afirmación así.