«En los colegios debería haber clases obligatorias de teatro y música»

Pocas actrices pueden presumir de tener un currículum tan envidiable como el de Irene Escolar (Madrid, 1988), quien forma parte de lo que ya se podría considerar una 'saga' española de artistas -su tía abuela es la intérprete Julia Gutiérrez Caba- y desde pequeña aprovechó todas las oportunidades que se le pusieron al alcance. El año pasado consiguió alzarse con el premio Goya a la Mejor Actriz Revelación por la película 'Un otoño sin Berlín' y en televisión se ha metido en la piel de Juana la Loca en 'Isabel'. Ahora se encuentra inmersa en el teatro, su gran pasión, género con el que llegará el viernes, 3 de febrero, al Centro Niemeyer para presentar 'El público', de Federico García Lorca.

¿Cómo ha afrontado un proyecto como este, en el que el texto de partida es un clásico?

Para mí no era un texto muy conocido pese a ser de Lorca y tampoco creo que lo sea para el gran público. Por eso hicimos un trabajo de investigación a través de unos talleres durante casi un año a propuesta de Àlex (Rigola), que tenía muy claro el planteamiento que quería hacer. Probamos muchas cosas e hicimos mucho trabajo de mesa, así que cuando ya nos pusimos a ensayar se hizo más fácil gracias a esta parte previa de documentación.

«El 'Goya' me lo tomo como un premio concreto, ahora ya estoy en otra etapa»

«El teatro siempre ha estado en crisis, pero ahora la gente se interesa más»

¿El espectador se encontrará una función fiel a la obra original o habrá algo innovador?

Àlex es un gran director y creador, siempre imprime en sus obras su visión particular. Dada la complejidad de la función esto fue muy importante, porque se podría haber montado de mil maneras. Para la gente debe ser como un sueño en el que se meten en la cabeza de Lorca para después dejarse llevar por las ráfagas de belleza e imágenes que se van sucediendo.

En la obra de Lorca uno de los ejes fundamentales es el referente a la homosexualidad. ¿Lo abordarán? -La homosexualidad, el amor, la verdad en el teatro, la honestidad como profesional, la búsqueda de quién es uno... Todos estos temas estarán presentes como en el texto original.

Pese a su juventud, ha entrado pisando fuerte tanto en teatro como en cine y televisión. ¿Se atreve ya a escoger uno?

Es que cada proyecto y cada grupo humano es diferente, entonces me cuesta quedarme con uno de los tres medios, porque en todos se están haciendo cosas de calidad actualmente. Escojo una buena historia y un buen equipo, al margen de la plataforma. Además, me gustan los personajes complejos, que tengan conflictos internos. Sólo tienes que tener la suerte de que te llegue el proyecto más adecuado para ti y exprimirlo al máximo. Cada medio te da la oportunidad de aprender cosas distintas.

¿El Goya que recibió el año pasado le abrió nuevas puertas?

La verdad es que tengo el mismo trabajo que antes, la mayoría ya lo tenía en agenda. Uno nunca sabe qué hace realmente que otra persona quiera contar contigo en su proyecto, quiero pensar que el esfuerzo también juega una parte importante. El Goya fue un reconocimiento precioso y el recuerdo lo llevaré siempre conmigo, pero me lo tomo como un premio a un trabajo en concreto y todo lo que viene nuevo forma parte de otra etapa.

Viene de una familia de artistas. ¿Tuvo claro desde pequeña que esta era su vocación?

Encontré en el teatro desde que era muy joven un refugio, un lugar donde era completamente feliz y por eso he ido construyendo mi vida y mi familia en torno a eso. Nunca me he querido revelar, todo lo contrario. He sentido mucho apoyo por parte de mi familia.

¿Cree que la industria cultural española se está empezando a recuperar tras la crisis?

Depende mucho del medio. El teatro siempre ha estado en crisis, en lucha por sobrevivir. Es verdad que ahora la mayoría de teatros están llenos, la gente quiere ir y eso sí que lo noto. En cuanto al cine, creo que este año se han hecho películas maravillosas y espero que sirvan como precedente para que se apoye también este tipo de creaciones y no haya que trabajar en condiciones de precariedad.

Si tuviese el poder de cambiar algo, ¿qué medida propondría para fomentar la cultura?

Algo que sería muy importante para mí es que en los colegios hubiera clases de teatro y música obligatorias para los niños y adolescentes. Que fuera algo que forma parte de nuestra vida como una necesidad más desde que somos pequeños. Ya no sólo por aprender, sino porque creo que como seres humanos es una experiencia súper enriquecedora. El teatro te 'obliga' a fomentar la empatía, el ponerse en la piel del otro e intentar entender lo que está pasando. También puede ayudar a perder la vergüenza y el miedo, a conocerse mejor a uno mismo. Abriría muchas puertas y aportaría el toque perfecto de 'belleza' a la vida.