'MasterChef Junior' se cita en Avilés

Los participantes de la última edición del concurso culinario televisivo 'MasterChef Junior' desataron ayer la locura en Avilés. La avilesina Estela Antuña, quien se quedó a las puertas de la semifinal, quiso reunir a todos sus compañeros «para que vieran lo 'guapo' que es Avilés», encuentro que también sirvió para conocer a sus jóvenes fans asturianos en el salón del Hotel NH Palacio de Avilés, donde se congregaron cerca de ochenta escolares invitados al evento.

La ocasión es muy especial por ser la primera vez que se reúnen todos los concursantes -sólo se ausentan Jefferson, Abel, Miguel y Álex- tras las grabaciones del programa realizadas el pasado verano. «Las gemelas (Virginia y Loreto) ya habían venido, pero todos juntos no habíamos estado nunca», comentaba Estela, que hizo de cicerone durante toda la jornada. Tampoco faltó la catalana Paula Alós, ganadora de esta cuarta edición.

Antes de la charla con los seguidores del concurso, los trece 'minichefs' y sus familiares pasaron el día haciendo turismo por distintos puntos de la geografía asturiana. El numeroso grupo se dejó ver por Cudillero y la Mina de Arnao, localizaciones que, al igual que Avilés, sorprendieron mucho a los más pequeños. «Nunca había estado por el Norte y me esperaba que fuese otra cosa, me ha encantado el centro de la ciudad y el Museo de la Mina», reconocía Paula.

Paula Alós Ganadora de MasterChef Junior 4 Estela Antuña Participante avilesina Loreto Sánchez-Ferragut Concursante MasterChef Junior 4 «Había probado fabada antes, pero la de hoy estaba realmente buena» «Quería invitarlos a todos para que vieran lo 'guapo' que es Avilés» «Con esfuerzo, nosotros también podemos conseguir estrellas Michelin»

No fue lo único que encandiló a la ganadora, quien sólo tuvo buenas palabras para el menú 'made in Asturias' que degustaron en un restaurante de la ciudad. «Ya había probado la fabada y no me entusiasmaba, pero con la de hoy he cambiado de opinión porque estaba buenísima», valoró. Pero sin duda lo que más triunfó entre los cocineros amateurs fue el cachopo. «No lo sabían pronunciar, decían 'catocho' o 'capocho'», bromeaba Estela. De postre no faltó el arroz con leche.

Si bien la mayoría tomaron buena nota de todos los platos para añadir nuevas ideas culinarias a su formación, otros ya estaban muy familiarizados con la gastronomía asturiana. «Nosotras ya comimos fabada en Casa Gerardo y fue espectacular», confesaban al unísono las gemelas de la edición, las valencianas Virginia y Loreto Sánchez Ferragut. Aunque se declaran fans de la comida típica regional, aseguran no tolerar la paella 'en conserva'. Loreto, como otros de sus compañeros, aún confía en hacer de la cocina su profesión e incluso habla de la posibilidad de conseguir Estrellas Michelin «con mucho esfuerzo».

El móvil, un invitado más

A excepción precisamente de las gemelas, cuyos padres no les permiten tener móvil hasta los catorce años, ningún otro concursante se separó de su 'smarphone' durante el evento. Y es que, pese a su juventud, estos niños son ya todo un fenómeno de masas y se deben a sus seguidores. «Nos reconocen por toda España y nos mandan mensajes a todas horas por redes sociales», coincidían.

Solamente Paula aglutina más de 70.000 seguidores en Instagram y para el encuentro con los niños avilesinos se creó incluso una nueva cuenta genérica para retransmitir en directo. En el transcurso de la cita no faltaron las preguntas sobre el concurso, su formación, los platos que elaboran y la relación entre ellos. «Somos una gran familia», apuntaron todos finalmente.