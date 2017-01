«La mitad de las ayudas al alquiler que concedemos son para desempleados»

Carmen Mosegui dirige la Fundación San Martín desde octubre de 2015, en sustitución de Fermín Bravo, actual director general de Vivienda. Fue un instrumento clave en la erradicación del chabolismo y hoy es el brazo instrumental del Ayuntamiento en las políticas para garantizar el derecho a una vivienda recogido en la Constitución. En sus oficinas se tramitan todas las ayudas relacionadas con la vivienda, que el año pasado llegaron a 1.295 familias.

El papel de la Fundación San Martín ha ido en aumento. ¿Por qué?

Fundamentalmente porque se han ido detectando nuevas necesidades y se han ido creando nuevos programas para darles solución. Hasta el año 2014 estaban los programas de alquiler y los programas de IBI, y se detectó, a través de las ayudas de emergencia, un incremento muy elevado de solicitudes para pagar suministros y se saca una nueva línea de ayuda de garantía energética que su primer año fue en 2015 con una acogida importante, gestionamos 600 expedientes, pero en 2016 hemos superado los 870. Y también en 2016 se pone en marcha una ayuda para pagar comunidad que va en la misma línea de la que había del IBI, enfocada a los propietarios de vivienda.

«En el Ayuntamiento hay una coordinación entre las áreas para trabajar de forma integral»

¿Cómo se detectan esas necesidades?

En el Ayuntamiento de Avilés hay una importante coordinación entre todas las áreas para trabajar de una forma integral. Cuando terminan todos los ejercicios se estudian las necesidades que se han ido detectando, las que se han podido cubrir y las que no, y en función de eso se estudian fórmulas para intentar dar soluciones en el siguiente ejercicio.

¿Son el termómetro de la crisis?

Termómetro somos todos. Lo que sí se van traduciendo los problemas que detectamos en las ayudas básicas de vivienda, alimentación y la escolaridad. Evidentemente el mantenimiento de la vivienda se lleva una parte del presupuesto de la familia muy importante y cuando tienes problemas económicos es complicado cubrirlo. Pero si tú tienes un pequeño margen de ayuda, que es de lo que se trata, estas ayudas son un importante pilar de la economía familiar.

¿Han tenido que cambiar las bases de las ayudas en este tiempo?

El corazón de las bases se ha mantenido, los ingresos mínimos requeridos se mantienen, que la vivienda esté en Avilés, que estén empadronados... Lo único que se ha tenido que ajustar un poco es la renta que se paga adaptándola al mercado.

¿Es impensable en este momento eliminar del presupuesto del Ayuntamiento estas ayudas?

Los colectivos a los que van dirigidas estas ayudas son desempleados, familias monoparentales, pensionistas y desempleados con carga, con lo que son las familias más vulnerables. Desgraciadamente mientras existan estos colectivos las ayudas seguirán siendo fundamentales para garantizar la vivienda.

¿Cómo ha evolucionado en cuanto a beneficiarios en estos años?

Es difícil comparar porque aumentaron los programas. Si en 2014 teníamos nada más el programa de alquiler, ahora hay más. En 2015 tuvimos 889 familias y en 2016 han sido 1.295, con un programa más.

Pero, aún así, el crecimiento es importante, son más de cuatrocientas familias.

Sí, es cierto. Por ejemplo, las ayudas de garantía energética en 2015 fueron 610 y en 2016 fueron 871. En cambio en alquiler en 2015 tuvimos menos solicitudes y en 2016 casi se nos duplicó. Fueron 168.000 euros frente a 330.000 euros. Pero tienen mucha incidencia los tiempos de las ayudas del Principado, si salen primero hay familias que la solicitan y no son compatibles con las municipales. Y nuestras ayudas se pueden pedir un año sí y otro no, están las ayudas del Principado para que se complementen.

¿Se ha detectado en 2016 algún cambio que sea necesario introducir?

Hemos detectado que en las ayudas a propietarios hemos tenido un número importante de pensionistas, y también algún aspecto relacionado con no tener una segunda vivienda para poder recibir la ayuda que tendremos que analizar.

¿Hay un perfil de beneficiario de las ayudas?

Fundamentalmente familias monoparentales y desempleados.

¿Son las familias monoparentales las más vulnerables de esta crisis?

No podríamos decir el más, pero el año pasado de los 235 expedientes aprobados en las ayudas al alquiler casi el cincuenta por ciento eran desempleados y familias monoparentales, 76, y pensionistas, 52... El resto, casi residual de víctimas de violencia de género o jóvenes que comparten vivienda. Ahora el perfil es el de desempleados con cargas. La persona que no puede reengancharse al mercado laboral es la que está demandando más ayudas.

Hace unos días, la edil de Bienestar Social decía que el desempleo está haciendo vulnerables a muchos avilesinos. Las cifras lo confirman y parecen obligar a trabajar ese aspecto.

En Avilés, en Servicios Sociales se trabaja esto de forma muy coordinada y sí que se está tratando de potenciar la formación, la colocación, se han creado las cláusulas sociales... Es decir, se trabaja de una forma integral porque al final estas necesidades también las tienes detectadas de forma integral. Yo hablo de las ayudas de vivienda, pero esa familia probablemente se le esté dando también apoyo de ayudas de comedor, material escolar y participen de programas de orientación laboral.

Mecanismos de control

¿Qué sistema siguen para controlar que la ayuda entregada se destina a vivienda realmente?

Si cualquier ciudadano vecino de Avilés tiene una vivienda en la ciudad, está al corriente de pago de todos los impuestos municipales y autonómicos, y si cumple los requisitos económicos de no cobrar más de 1,2 veces el IPREM, puede acceder. Después, tienen que justificar el pago presentando los recibos del alquiler, de la comunidad o el justificante de haber pagado luz, agua o gas.

¿Y si no se justifican?

Si no se justifican, se le requiere para que lo devuelva. Que no lo hace, pues nunca más podrá pedir una ayuda y además queda como deudor del Ayuntamiento, con lo que eso implica después para acceder a otras ayudas. Pero estos casos no se suelen dar.

¿Podría haber alguna línea más de ayuda?

Las líneas son siempre vivas, es decir, analizamos todo, cuántas se concedieron, cuántas se denegaron y por qué, si la documentación que se exige ha requerido mucho esfuerzo para los usuarios... y si hemos detectado otras necesidades se puede empezar a trabajar para estudiar otra línea. Pero yo creo que ahora mismo están todas las líneas cubriendo todas las necesidades con la vivienda, suministros y comunidad. Además, existen las ayudas de emergencia de vivienda para familias que no cumplen algún requisito. Se conceden estas ayudas durante un periodo, es un parche momentáneo, porque lo que tratamos es que se acuda a la convocatoria normalizada.

El caso es que ningún avilesino se quede en la calle.

Por supuesto. En estos años se ha intentado siempre que todos los ciudadanos con necesidades en vivienda puedan acceder a las ayudas normalizadas. Trabajar de forma integral es fundamental para cubrir todas las parcelas. Por ejemplo, se tiene un registro de las personas que están en el albergue, el tiempo... Se ponen en marcha nuevos programas como el 'housing first'.

¿Existe una cronificación o se nota cambio de beneficiarios?

Las ayudas de alquiler son para desempleados. Una persona que encuentre un trabajo ya no puede acceder. Bueno, puede pedirla al Principado. No obstante, evidentemente tenemos parados de larga duración que llevan una serie de años en estas circunstancias y lo deseable es que cuanto antes encuentren empleo. Ellos mismos desean salir cuanto antes de esa situación.

¿Cuánto presupuesto dedica el Ayuntamiento a vivienda?

El año pasado, alrededor de 730.000 euros, más las 431 ayudas al alquiler del Principado, que fueron 548.000 euros. Con lo que en el municipio se movilizan 1,2 millones de euros para vivienda. Un importe importante. Tanto nosotros como el Principado concedemos hasta el 50% del alquiler.

La Fundación San Martín tuvo un papel fundamental en la erradicación del chabolismo y acceso a la vivienda de familias gitanas. ¿Cómo se gestiona ahora esa vivienda?

Actualmente tenemos noventa viviendas, tres de ellas son de emergencia para que los servicios sociales den respuesta a situaciones puntuales. El resto están ocupadas y tienen una renta acorde a sus ingresos, que nunca supera el 20% de los mismos. Si la familia cumple el contrato de arrendamiento y paga, y no tenemos problemas vecinales, se va renovando el contrato siempre a propuesta de Servicios Sociales, también para la adjudicación.

Alquileres

¿Otra parte del trabajo de la Fundación es el programa Avilés Alquila?

Sí. Ha funcionado muy bien y hay inmobiliarias que lo trabajan especialmente. Tenemos unas 130 viviendas en este programa en el que actuamos como garantes del pago del alquiler. Los usuarios son familias y jóvenes que se independizan y también profesionales de paso. Con este programa cubrimos otro espacio relacionado con la vivienda y las dificultades para acceder a ella.

Con Castrillón mantienen un convenio también parecido.

Sí, captamos viviendas privadas para ponerlas al servicio del programa de acceso a la vivienda de la población más vulnerable.

La Fundación San Martín es un instrumento fundamental del Ayuntamiento ¿Hacia dónde camina?

Caminamos a intentar hacer los procesos lo más eficaces y rápidos posible. Es decir, en las ayudas, resolver cuanto antes y de la forma más eficaz. Queremos mejorar y seguir reduciendo tiempos. Y si podemos sacar adelante algún plan de captar más viviendas, lo haremos, para poder poner al servicio de los demandantes de vivienda más. Pero todo esto está condicionado al presupuesto.