Las inspecciones a empresas contaminantes se multiplican por cuatro

La Consejería de Medio Ambiente ha incrementado de forma notable el número de inspecciones a empresas de la comarca potencialmente contaminantes de la atmósfera. Las 79 que llevó a cabo el año pasado desembocaron en once expedientes sancionadores, cinco de ellos resueltos con sanciones por importe de 260.000 euros y los seis restantes pendientes de resolver. Las cifras contrastan con la de años anteriores. En 2015 fueron veinte inspecciones de las que salieron ocho expedientes de los que cuatro aún permanecen abiertos, y 50.000 euros en sanciones. Mientras, en 2014 tan solo se llevaron a cabo cinco controles. La consecuencia fue un único expediente, resuelto con una sanción de 50.000 euros.

Incrementar el nivel de vigilancia sobre las industrias es una de las medidas propuestas en el Plan trienal de mejora de la calidad del aire en la zona de Avilés 2014-2016. La conclusión a la que llega es que mejora, y uno de los factores que ha incidido en este descenso serían, precisamente, por la mayor intensidad de controles.

La revisión de este plan, que ayer salió a información pública, establece nuevas medidas a adoptar a lo largo de los próximos tres años, y sostiene que los valores registrados por las estaciones medidoras en 2016 se mantuvieron dentro de la normativa, con sensibles descensos en algunas de ellas, a excepción de dos, la de Matadero y la ubicada en el entorno de las balsas de Asturiana de Zinc, en el espacio dunar de El Espartal. En ambas el único agente que superó el limite legal fueron las partículas de PM10, si bien el informe cuestiona que los datos que refleja la de Matadero sean verdaderamente representativos.

Las dudas las planta su ubicación. «No se ajusta a los criterios recomendados para ubicación de las estaciones de medida, concretamente de la guía de la Directiva 2008/50/CE ya que está ubicada dentro del aparcamiento de la estación de Inspección Técnica de Vehículos y a menos de diez metros del acceso rodado, y tiene zonas de almacenamiento y manipulación de graneles a menos de doscientos. Tampoco cumple con los requisitos de ubicación que establece la normativa europea y nacional de calidad del aire, ya que no existen viviendas permanentes a su alrededor», dice al respecto, por lo que propone su traslado.

Es en esta zona donde se registran las mayores concentraciones de partículas en suspensión, el epicentro de un área de afección que según se reduce en el nuevo plan. Ahora se extiende por La Maruca, San Juan de Nieva, Zeluán, Iboya y Barredo y, como novedad, excluye expresamente a Salinas y Piedras Blancas. En total son dieciséis kilómetros cuadrados poblados por menos de 6.000 habitantes que, al margen de los referidos núcleos urbanos, engloba al puerto y a las factorías de Alcoa, Asturiana de Zinc en San Juan de Nieva, Saint Gobain, Asturiana de Fertilizantes, Mefasa, la estación de ITV y Aleastur.

Avilés es la zona de Asturias con mayor índice de contaminación por partículas PM10 pero, según señala el informe, «no se han observado superaciones en los niveles de dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y benceno», una afirmación que contrasta con las conclusiones que extraen los colectivos ecologistas, basadas en los datos que ofrece la red de estaciones medidoras. Desde su óptica, los niveles de contaminación en la comarca se mantienen estables salvo descensos puntuales, una situación que contrasta con la mejora que se registraría en el resto de Asturias.

El informe señala a la emisiones de las grandes industrias como su principal fuente, con Arcelor a la cabeza, y al tráfico. También precisa que las pymes ubicadas en el entorno de la ría y en el Parque Empresarial del Principado de Asturias «pueden generar un movimiento importante de vehículos con su consiguiente aportación a los niveles de contaminación». Luego está el puerto. «La actividad de almacenamiento y movimiento de graneles sólidos genera unas emisiones importantes que impactan en sus alrededores», d ice al respecto.

Baterías de cok

Con relación a la multinacional del acero, alude expresamente «a los focos confinados de baterías de cok, por lo que se propone revisar los valores límite de emisión a fin de disminuir su efecto sobre el nivel de partículas, imponiendo los límites más estrictos posibles. Así mismo se deberán reducir las emisiones difusas en el entorno de las baterías, principalmente los almacenamientos de carbón».

El siguiente foco industrial por volumen de emisiones de partículas PM10 corresponde a Saint-Gobain, pese a que «disminuyeron drásticamente a finales de 2013 al instalarse un sistema de depuración consistente en un filtro de mangas cerámico. Atendiendo a los datos registrados por los analizadores en continuo instalados en los focos de la empresa, estas emisiones pueden mantenerse en niveles muy bajos, siempre y cuando el sistema de depuración se mantenga en condiciones óptimas». En base a lo descrito, se propone revisar los límites de emisión aplicados a la empresa.

El tercero es Asturiana de Zinc. Su contribución «es relativamente baja, y se ha mantenido en el tiempo. Atendiendo a los datos registrados por los analizadores en continuo instalados en los focos de la empresa y a los datos proporcionados por ésta en su informe de vigilancia ambiental, se propone la revisión de los límites de emisión establecidos en su autorización ambiental integrada, atendiendo su capacidad para mantener unos niveles bajos de emisión».

En consecuencia, plantea «la modificación de las autorizaciones ambientales de las instalaciones potencialmente contaminadoras de la atmósfera con el fin de incorporar medidas específicas a llevar a cabo en cada fase del protocolo de actuación en situaciones meteorológicas que dificulten la dispersión de partículas».

Actividad industrial

La estación de Asturiana de Zinc, «registra la media más elevada con una tendencia negativa. Está ubicada en el interior de las instalaciones de la empresa en San Juan de Nieva y sus niveles parecen proceder de la propia actividad industrial y de las emisiones difusas de los acopios de gráneles existentes en la zona portuaria».

La de las balsas de jarosita «señala valores elevados de partículas procedentes en un 60% de la propia actividad industrial de la propia empresa y de las emisiones difusas de los acopios de graneles existentes en la zona portuaria del Puerto, por lo que se incluye en la superficie afectada».

Las estaciones de incisión de Portería y Arnao, pertenecientes respectivamente a Saint Gobain Cristalería y a Asturiana de Zinc, son las siguientes en orden de mayor valor medio alcanzado. No obstante, cabe mencionar que en el estudio de modelización que determina la procedencia de las partículas no se incluyeron las emisiones de la factoría de Arnao por su lejanía a la zona principal de estudio (el entorno de la ría) «por lo que los resultados en esta estación no responden a la realidad».

En cuanto a los datos de la estación situada en las proximidades del faro de San Juan, «parecen estar claramente influenciados por el aerosol marino, dada su proximidad al mar». Los de la de Arnao, dentro de las instalaciones industriales de Asturiana de Zinc, «no registraron incumplimiento a pesar de estar igualmente afectados por la existencia de focos muy cercanos así como por los aerosoles marinos, mientras que la de Alcoa «registra valores de superación».

La de Cristalería, al sur de la de Matadero, «no supera valores límite de PM10 en el conjunto de los años analizados, ni tampoco la campaña realizada en 2016 con la unidad móvil de inmisión», otras de las medidas implantadas para mejorar la calidad del aire que se respira en Avilés.