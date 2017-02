El Puerto cuestiona que sea el primer agente contaminante de su entorno

El Puerto de Avilés pone en tela de juicio que, tal y como recoge la revisión del Plan de Calidad del Aire del Principado, los movimientos de graneles constituyan el principal foco emisor de partículas pm10 que registra la estación medidora del Matadero, la única de la red pública de la comarca que el año pasado superó los topes que establece la normativa. Tal afirmación «no se puede realizar con tanta rotundidad. Habría que saber qué parte de los valores corresponden al puerto, a las chimeneas y a los tubos de escape, y no se sabe. No niego que la actividad portuaria contribuya, pero no es la única responsable», enfatizó su presidente, Santiago Rodríguez Vega.

El propio plan cuestiona que los datos que aporta la referida estación del Matadero reflejen con claridad la calidad del aire que se respira en la zona. Sita en el interior de la estación de Inspección Técnica de Vehículos, a menos de doscientos metros de los muelles y en una zona en la que no hay viviendas, su ubicación «no se ajusta a las directrices que establecen las normativas europea y nacional», recoge el informe, que aconseja su traslado a un núcleo habitado cercano, como el poblado de San Juan de Nieva.

También concluye que, aunque el Puerto haya adoptado todas las medidas que proponía para reducir el impacto ambiental que genera la actividad, su eficacia no ha sido la esperada. En este sentido, Vega incide en que «parece incuestionable que nuestras emisiones de partículas pm10 se han reducido, pero sin embargo los registros de la estación del Matadero no. Lo que hay que hacer es determinar su procedencia, atribuirlas directamente al puerto es precipitado».

La inversión realizada el año pasado por la Autoridad Portuaria en materia medioambiental superó el millón de euros. Además de instalar nuevos apantallamientos y sistemas de riego, una de las medidas fue encargar un estudio actualmente en fase de desarrollo que determine las emisiones contaminantes que genera la actividad portuaria.

El Plan de Calidad del Aire concluye que los 'picos' de pm10 que registra la estación del Matadero coinciden con los horarios de mayor actividad en los muelles y plantea que la Autoridad Portuaria adopte nuevas medidas para reducir las emisiones, fundamentalmente mejorar los apantallamientos y la limpieza de viales. Implantarlos requeriría una inversión de millón y medio de euros a los que se sumarán otros 639.000, en este caso de forma conjunta con la empresa García Munté Energía, para instalar un sistema de riego inteligente en los acopios de carbón. La suma, dos millones en total, multiplica por cinco la partida consignada en su presupuesto para el presente año, 400.000 euros.

El plan señala al entorno portuario como el centro del área especialmente afectados por altas concentraciones de pm10 en el aire. Con dieciséis kilómetros cuadrados, el ámbito del plan se extiende por La Maruca, San Juan de Nieva, Zeluán, Iboya y Barredo y por vez primera excluye a Salinas y Piedras Blancas.

A nivel de la comarca concluye que la actividad industrial es el principal foco de emisión, si bien en el núcleo urbano de Avilés el peso del tráfico alcanzaría el 50%. A partir de ahí propone quince medidas para mejorar la situación, desde reducir las emisiones que generan las industriales a instalar medidores en continuo y cámaras de vigilancia en los principales focos, sin hacer referencia expresa a la futura carretera de accesos al puerto, la denominada Ronda Norte, cuyo objeto es reducir al máximo el tráfico pesado que circula por Avilés y por añadidura la emisión de partículas pm10. Su gestión depende de la consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, que tiene a su vez la máxima responsabilidad en Infraestructuras.

El trazado ha sido decidido. Ejecutarlo corre a cuenta del Ministerio pero el proyecto ha de presentarlo el Principado, cosa que aún no ha hecho amparándose en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón ante el Supremo.