El TSJA devuelve el conflicto de Montrasa a los juzgados de Avilés

Los despidos de los trabajadores de Montrasa Maessa que prestaban sus servicios en la planta de Alcoa en San Balandrán, volverán a los juzgados de lo Social de Avilés, toda vez que el Tribunal superior de Justicia de Asturias ya ha fallado sobre el proceso colectivo que se suspendió la pasada primavera. Entonces la jueza consideró que el comité de empresa había recurrido en diversos fallos de procedimiento: una falta de acción, otra de legitimación activa y una tercera de inadecuación del procedimiento.

Ahora, el TSJA da la razón parcialmente a los trabajadores, y solo mantiene que, efectivamente, el proceso iniciado no fue el correcto. Es decir, no debería haberse demandado como un conflicto colectivo, sino como uno individual plural. La Sala de lo Social del Tribunal destaca que no todos los afectados se encuentran dentro de los llamados Acuerdos de Oviedo, ni tampoco a todos les es de aplicación el convenio colectivo de montajes y empresas auxiliares. El TSJA pide valorar la situación de cada trabajador concreto, algo que tendrá que hacerse en Avilés, porque la Sala no entra a dirimir sobre el fondo del asunto, que sigue quedando pendiente.

Las demandas individuales, en realidad, ya se habían presentado en su día en paralelo a la colectiva, y la celebración de los juicios solo estaba pendiente de esta resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pendiente desde que la Sala se reuniese para deliberar el pasado 17 de noviembre. Los primeros juicios individuales se habían fijado para principios de octubre, pero Montrasa pidió una suspensión alegando litispendencia, es decir, que la causa estaba pendiente de la resolución de otra. Ahora, los juzgados de lo Social de Avilés deberán fijar una nueva fecha para que puedan comenzar esos procesos en los que se abordará cada caso de forma particular.

El fallo mantiene que el proceso colectivo no es adecuado y pide juzgar cada caso por separado

Los juzgados de los Social tendrán que fijar nuevas fechas para las vistas pendientes

Pedirán la nulidad

La intención de los extrabajadores de Montrasa pasa ahora por solicitar la nulidad de sus despidos. Ese será el requerimiento que hagan a la justicia. En segunda instancia, solicitarán la subrogación en la propia Alcoa, por considerar que es la empresa que ahora mismo realiza los trabajos que ellos han venido desempeñando en las últimas décadas, además de firmante de los Acuerdos de Oviedo, algo que la compañía siempre ha negado. Solo en el caso de que ninguna de estas soluciones sea contemplada por los jueces, pedirán la subrogación en la empresa que se haga con el próximo contrato de 'Obra civil y servicios de apoyo a la fundición y a la electrólisis' o en alguna otra compañía auxiliar de Alcoa en Avilés.

El fallo del TSJA, si bien no responde a los deseos de los despedidos, permite al menos que se pueda fijar la fecha de los juicios individuales, que decidirán la solución de un conflicto que se ha alargado ya diez meses.