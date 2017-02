Los sindicatos anuncian presiones ante el rechazo del gobierno local a sus demandas

La junta de personal del Ayuntamiento ha anunciado su intención de iniciar acciones de presión ante el gobierno local para que aborde una negociación acerca de las condiciones de trabajo de los empleados públicos municipales. Estas presiones serán, de momento, ejercidas únicamente por los delegados de los órganos de representación aunque, eso sí, serán «de comienzo inmediato».

La situación ha ido tensándose en las últimas semanas, cuando se ha evidenciado el malestar de los diferentes sindicatos, que instan a resolver algunas cuestiones como la definición de la gestión de los servicios del Ayuntamiento o las normas para las convocatorias públicas de empleo, de forma que no se castigue al personal eventual que lleva años ocupando esas plazas.

Después de una reunión fallida convocada por la junta de personal con los grupos municipales a la que no asistió el gobierno y en la que se pretendía debatir la situación interna, el concejal de Recursos Humanos, Raúl Marquínez, convocó ayer a los representantes de los trabajadores a una mesa para abordar sus condiciones de trabajo. Antes de ese encuentro, la junta se reunió para adoptar una postura unitaria que poder trasladar al gobierno como una «propuesta de mínimos».

Los sindicatos pedían un replanteamiento de la planificación de los recursos humanos municipales, así como el desarrollo de ofertas de empleo público, remunicipalizar determinados servicios, implantar la carrera profesional, así como consolidar el «empleo precario» de muchos trabajadores municipales, además de incluir en la relación de puestos de trabajo a los trabajadores de las escuelas infantiles. Se encontraron, sin embargo, con una «negativa tajante y unilateral» a sus todas sus propuestas.

«Falta de sensibilidad»

«Se escudan en el Gobierno central o en la imposibilidad de aumentar el techo de gasto», explica el presidente de la junta, Jesús Villa, del Sipla. Los trabajadores critican la «gran falta de sensibilidad y voluntad negociadora por parte del gobierno», y han acordado solicitar una reunión urgente con la alcaldesa, Mariví Monteserín, para hacerle llegar de primera mano sus necesidades y propuestas. Además, pedirán intervenir en una sesión plenaria, y convocarán además al conjunto de trabajadores a una asamblea para informarles de la situación.

La idea de comenzar a movilizarse lleva ya tiempo en el aire, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha concretado. Los representantes sindicales consideran que la actitud del gobierno local es «de desprecio a la plantilla». Las acciones que se llevarán a acabo no se han hecho públicas, pero serán progresivas y, de momento, no implicarán a los trabajadores, sino únicamente a los delegados de personal. Los trabajadores, eso sí, serán informados puntualmente.