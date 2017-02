El incendio de Bances Candamo provoca la caída del forjado de un piso

El incendio que se originó anteanoche en el número 24 de la calle Bances Candamo terminó por provocar la caída del forjado de la segunda planta del inmueble y daños en el suelo de esa misma planta. El incendio, según relató el propietario del edificio a LA VOZ, se originó en una de las cocinas, sin que aparentemente se haya encontrado ninguna explicación plausible, ya que tanto el bajo como las viviendas se encuentran vacías.

La actuación fue complicada porque los bomberos tardaron en encontrar el origen del fuego. Los vecinos de la zona alertaron, sobre las diez de la noche, de un intenso olor a humo en la zona, que parecía provenir de ese inmueble. Después de examinar el edificio, los efectivos del parque de Avilés tuvieron que acceder al interior a través de una de las ventanas de la primera planta, que previamente tuvieron que romper a golpes. Una vez dentro, pudieron localizar el origen del fuego.

El resultado fue que la primera planta del edificio resultó completamente calcinada, según asegura el Servicio de Emergencias, y también la segunda planta resultó afectada. Ayer, con el local precintado por la Policía, fue el momento de evaluar los daños y de plantearse actuaciones futuras. De momento, la propiedad aún tiene que estudiar qué medidas pueden tomarse para reparar los daños sufridos.

Inicialmente, el local hostelero que ocupa los bajos, cuyo último nombre comercial fue 'Center', tenía previsto reabrir sus puertas de cara a las fiestas de Antroxu, pero ya no podrá hacerlo. El Ayuntamiento ya les ha confirmado que eso no podrá ser, al menos hasta que pueda recuperarse el edificio y garantizar condiciones de seguridad en el mismo.

La Policía Nacional se personará hoy en el inmueble para tratar de averiguar las causas de un incendio que ha dejado dañado uno de los edificios del casco histórico, en un barrio, el de Sabugo, protegido y catalogado como de interés «muy alto».

Un plano de tomas de agua

En la actuación de anteayer por la noche se pudo ver a los efectivos de bomberos del parque de Avilés, que movilizaron dos vehículos hasta el lugar, abriendo varias bocas de riego en la zona. A diferencia de lo que ocurría hace unos meses, ahora los profesionales disponen de un mapa de tomas de agua que les ha sido proporcionado por la empresa concesionaria del suministro, una de sus peticiones históricas y que cobró especial protagonismo después del incendio de la calle Uría de Oviedo, en el que se desvelaron las carencias en este sentido no sólo en la capital, sino también en otras ciudades, como Avilés.

La incorporación de esta importante herramienta de trabajo para el cuerpo ha sido reciente y de gran ayuda para tener claro dónde poder engancharse en el caso de que sea necesario suplementar los 3.000 litros disponibles en el camión de primera salida, aunque esta cantidad de agua suele ser más que suficiente para apagar los incendios urbanos más habituales. No obstante, y según relata un delegado del cuerpo, siempre tratan de localizar una toma cuando llegan al lugar de los hechos de manera preventiva.

Anteanoche se hizo eso, pero la más cercana al edificio siniestrado no tenía suministro y no podía usarse, por lo que los bomberos del turno tuvieron que buscar otras fuentes de agua alternativas. La puesta a punto de estas bocas de riego e hidrantes diseminadas por toda la ciudad aún está pendiente, ya que en sus actuaciones los bomberos van encontrando tomas que no funcionan y que necesitan ser reparadas. En cualquier caso, el mapa de tomas de agua ha sido un avance con respecto a la situación anterior.