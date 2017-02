Viaje musical por el Antroxu animado

El Antroxu de Avilés apuesta por los «conciertos de calidad y acordes con el espíritu festivo» del carnaval con las actuaciones de la Orquesta Mondragón y Chambao, el viernes 24 y el lunes 27, respectivamente. El éxito de Mägo de Oz el año pasado dejó claro el tirón de ciertos grupos y este año se ha decidido redoblar la apuesta. «Es una petición popular. Además, este año ya tenemos el presupuesto aprobado y con una ligera subida», explicó la concejala de Festejos, Ana Hevia, sobre el aumento de los conciertos durante la presentación ayer de la programación de Antroxu. «Con estos conciertos daremos mayor calidad, si cabe, al Antroxu de Avilés», puntualizó.

En esta programación definida como «muy intensa y variada», a las citas clásicas e ineludibles como el Descenso Fluvial de Galiana o la Ginkana Automovilística, por citar sólo dos, se incorpora el I Concurso de Mascotas Antroxaes y el espectáculo infantil 'Puzzle Kids', en la Casa de la Cultura.

Ana Hevia recordó que el Antroxu comenzará el miércoles día 22 en Llaranes con el desfile de mazcaritos, moxigangues y fanfarries y, a partir de ahí, y hasta el 1 de marzo, los avilesinos se reencontrarán con las meriendas y cenas de comadres y el desfile d'escolinos y el acto de coronación de 'Los Arronxaos' como Reyes del Goxu y la Faba. Tras este, la Orquesta Mondragón de Javier Gurruchaga llega con su gira '¡Qué viene Trump!', en la que no dejarán de sonar sus temas tan conocidos como 'Viaje con nosotros', 'Ponte la Peluca' o 'Ellos las prefieren gordas'.

El sábado llega uno de los platos fuertes, el Descenso Internacional y Fluvial de Galiana, que en su trigésima edición contará con la participación de 21 artilugios. «Comenzará a partir de las seis y media de la tarde, no a las seis y media», enfatizó ayer la concejal. «Son citas complejas y, aunque nosotros tratamos de tenerlo todo preparado para la hora prevista, si el tiempo no acompaña, no siempre lo conseguimos. Pedimos a la gente paciencia», solicitó.

La música pondrá el broche a un sábado lleno de espuma con una verbena amenizada por la orquesta Versión Original y una nueva edición del festival de música disco Antroxu's Dance, con la actuación del dj Pericacho y otros nombres aún no confirmados, en la plaza de España.

El domingo comenzará con el I Concurso de Mascotas Antroxaes en la Pista de la Exposición y otro de los clásicos del programa, la Ginkana Automovilística. Es, también, el día elegido para el espectáculo musical 'Puzzle Pasión', con los Puzzle Kids, en el auditorio de la Casa de la Cultura. Será un concierto de temas musicales de toda la vida con coreografías sencillas y fáciles de aprender. Con entrada libre hasta completar aforo. Y, por último, un espectáculo de danza para todos los públicos, en la plaza de España.

El lunes se celebra el Festival de Murgas, Charangas y Fanfarrias, en la plaza de Carlos Lobo, con los integrantes del grupo Blus Probes como maestros de ceremonias. Esta es una banda asturiana de reciente creación capitaneada por el actor y presentador Alberto Rodríguez, y que integra en sus filas a dos avilesinos, Chus Naves y Xulio Antidio, además de al gijonés Sergio García. La formación versiona temas conocidos pasados por el filtro del humor y la fiesta de prau. Así, el 'Bailando' de Enrique Iglesias se convierte en 'Chumando' y 'The Nights', de Avicci, en 'Somos asturianos'.

La música continuará por la noche, y en la plaza de España, con la verbena a cargo de la orquesta La Nueva Phila y tomará el relevo Chambao, a las once de la noche. La banda malagueña, ya conocida por el público avilesino, presentará su último trabajo, 'Nuevo ciclo', lleno de sones sureños y mediterráneos que vendrán muy bien para calentar la presumible fría noche de febrero como el año pasado hizo Mägo de Oz.

A la banda de 'heavy' agradecieron muchos hosteleros el anterior Antroxu su poder de convocatoria, sin olvidar tampoco que el martes fue festivo, hecho que para Ana Hevia no es determinante para la respuesta popular. «No olvidemos que mucha gente de Avilés trabaja fuera», apuntó.

El martes día 28 es el de otro de los «platos fuertes», el del XXXVI Gran Desfile d'Antroxos, Moxigangues y Carroces, también con Alberto Rodríguez como maestro de ceremonias. De nuevo, los disfraces más originales y trabajados volverán a recorrer las calles del centro en busca de alguno de los premios.

El Antroxu dará sus últimos coletazos el miércoles 1 de marzo con el desenclavo de la sardina, su velatorio, entierro y quema, episodios que se desarrollará entre Llaranes, Sabugo y la plaza de España.

Por último, el sábado 4 de marzo, la organización Savia Nueva de Sabugo se une a la programación con la Fiesta de la Piñata, en la plaza de El Carbayo.

A todos estos actos se añade «un nutrido número de fanfarrias» animando la calle tanto el lunes 27 como el martes 28. Pero lo más importante será la respuesta de los vecinos. «Las fiestas las hace la gente con su participación en la calle», animó Hevia, que confesó que «con esta programación queremos seguir siendo un referente en los carnavales del norte».

Cartel del Antroxu

Junto a la programación, Ana Hevia presentó un cartel muy animado. Elaborado por tercer año consecutivo por la artista Carmen Peláez, rinde homenaje a los treinta años del Descenso de Galiana representando a varios personajes de dibujos animados entre la espuma que baja por la empinada calle. La abeja Maya, Heidi, Bob Esponja y Bugs Bunny, entre otros, invitan a disfrutar de un carnaval que juega con una de las frase míticas del conejo de Looney Tunes. El 'Esto es todo amigos' se reconvierte en 'Esto sí ye Antroxu, amigos', lema de este año.