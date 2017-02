Un joven de La Luz se queda sin beca por «bajar de nivel»

«Poseer título, o estar en disposición legal para su obtención, del mismo o superior nivel al de los estudios para los que se solicita la beca». Esta es la frase del Ministerio de Educación que sentó como un jarro de agua fría a Ana María Díaz Ruiz, madre del estudiante de dieciocho años afectado por esta resolución que desestima su solicitud de beca por, de alguna manera, quedarse 'estancado' en el nivel de formación. Tras cursar los estudios de Bachillerato y superar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), Roberto López Díaz decidió seguir ese instinto que siempre le había dicho que lo suyo era la peluquería.

«Ya estudié estos dos años por obligación, ya que mi madre me había aconsejado completar la formación básica antes de estudiar peluquería», relata este vecino del barrio de La Luz. Una vez completada esta etapa, el joven comenzó un ciclo formativo de grado medio de Peluquería en una conocida academia avilesina, donde además de la matrícula inicial de doscientos euros que se tiene que pagar al comienzo de cada uno de los dos años, se deben abonar mensualidades por valor de 195 euros.

Ahora su madre, divorciada y en paro desde hace unos meses por un problema de salud, tiene que hacer frente a estos cargos sin ningún tipo de ayuda económica por parte del Estado. «El padre paga religiosamente la pensión, pero aún así no da para mantener a mis dos hijos», se lamenta. Parece que en su caso se cumple el dicho popular de 'las desgracias nunca vienen solas', ya que actualmente está pagando el importe de la beca que sí le concedieron a su otro hijo hace unos años.

«La ayuda fueron unos 3.000 euros, pero entre recargos y comisiones tengo que devolver 5.896,16 euros», denuncia la mujer. Aunque su primogénito no superó los créditos necesarios para mantener la beca, Díaz cree que «tendrían que tener en cuenta el esfuerzo, porque él fue a hacer todos los exámenes».

Al igual que entonces, tanto madre como hijo dan por perdido el litigio contra el Ministerio. «Hemos puesto una reclamación para hacerles trabajar, pero sabemos que no va a prosperar», aseguran. Roberto López se defiende además cuando explica que «el ciclo medio no es lo mismo que el superior, el primero es de peluquería, lo que a mí me interesa, y el otro de estilismo».