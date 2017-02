«Echo de menos 'Autes', 'Sabinas' o 'Víctor Manueles', a esa gente tan grande»

Muchos de los grandes éxitos de Joaquín Sabina llevan la firma de Pancho Varona, su compositor de bandera y uno de los músicos que le acompañan en sus giras. También ha compuesto para otros grandes de la música española, como Ana Belén o Luz Casal, y producido algunos discos, entre ellos varios de Estopa. Mañana sábado actúa en el Valey, a las 20 horas, un concierto bajo el título 'Historias de canciones'.

¿Qué tuvieron los años ochenta que tanto se añoran?

Fue una corriente de aire fresco que llegó de repente e invadió toda la península. Comenzaron a proliferar bandas, músicos, y conciertos y Madrid se convirtió en una fiesta. Imagino que tuvieron mucho que ver la democracia y Tierno Galván.

En cambio, los noventa se ven desde otra óptica. ¿Por qué?

Sí, dicen que fue peor, pero para mí, que empecé en los ochenta, y para Joaquín (Sabina) fue nuestra mejor época.

¿Cuántas canciones ha compuesto para Sabina?

Entre noventa y cien, puede que más. Mi bagaje, mi herencia, son las canciones que he hecho con él.

¿Se queda con alguna?

Todas son hijas, todas son guapas y a todas las quieres mucho, simplemente unas han tenido más éxito que otras. Últimamente siento especial afecto por 'Ruido'.

El nuevo siglo ha traído nuevas tendencias, como la piratería.

La piratería se ha llevado por delante muchos puestos de trabajo. Se han cerrado tantos sellos discográficos, tantos locales de ensayo, salas, bares, tiendas de discos... Es cruel.

En cambio, el directo está más vivo que nunca.

Ahora la gente vive del directo, no sé si como consecuencia de la piratería o por otra cosa, pero discos ya no se venden, y no debería ser así.

¿Y fenómenos como Operación Triunfo?

Me parecía un buen espectáculo televisivo, ya no tanto a nivel musical. De todos los que pasado por allí sobreviven cuatro o cinco, los demás han pasado a la historia.

¿Cómo definiría el actual panorama musical español?

La música independiente está en un buen momento, pero la de autor no tanto. Echo de menos 'Autes', 'Sabinas', 'Víctor Manueles' o 'Cecilias', a esa gente que era tan grande.

Compositor, guitarrista, productor. ¿Con qué faceta se queda?

La que menos me gusta es el estudio de grabación, una especie de cueva que me produce cierta claustrofobia. Con 30 años era divertido, pero ahora me aburre. Te compras un ordenador, un buen micrófono y un programa y grabas el disco en casa. Se ha perdido romanticismo. Y lo que más me gusta es meter canciones en la maleta y llevármela.

También ha compuesto para Ana Belén, Amaral o Luz Casal, entre otros. ¿Con cuál se identifica más?

Con todos los que han elegido una canción mía para cantarla, pero he de confesar que por Ana Belén siento un amor especial. También me hizo mucha ilusión componer con Ana Torroja, con Manolo Tena, con David Summers, con Pasión Vega y con Luz Casal. A ella le he puesto un altar en casa, y a Ana Belén también.

Está detrás de muchos grandes éxitos de la música española de las últimas décadas, pero el gran público no lo sabe. ¿Qué se siente?

Es precioso. Para que uno meta goles tiene que haber otros que jueguen para él, y a mí encanta que la fama se la lleve otro. No tengo vocación de artista ni de solista, soy músico y trabajador, y que otros tan importantes canten mis canciones es una suerte. ¡Cómo para quejarme! Sería un miserable.

También ha editado un disco.

Hice un disco póstumo. Nació, vivió y murió en un mismo día, fue un caso curioso. Me peleé con la compañía y lo retiraron. Solo existen 500 ejemplares, y estoy orgulloso.

¿Le ha quitado las ganas de repetir experiencia?

Es que nunca las tuve, nunca tuve vocación de artista. Últimamente se me ocurre hacer una canción y ponerla en la red, a ver qué pasa. Quería hacerlo este año, pero me ha pillado una gira con Sabina y voy a tener que dejarlo para el que viene.

¿Actuará como guitarrista?

Guitarrista, bajista y coros. Empezamos el 20 de abril en Quito, haremos el verano a España y después volveremos a Sudamérica.

¿Incluye Asturias?

No lo sé, pero es posible, a fin de cuentas una gira con Sabina sin Asturias resulta casi imposible.

¿Qué repertorio va a interpretar en Castrillón?

Yo sé que el público asturiano es muy sabinero, pero para no aburrir entre una y otra iré alternando canciones de cantantes como Manolo Tena o Ana Belén y contando la historia que las motiva.

¿Detrás de una canción siempre hay una historia?

Siempre. Puedo contar que compuse 'No me importa nada' para Ana Belén, pero al final se la di a Luz Casal. Mi eslogan es que cuanto menos cante y más cuente en mis conciertos, mejor para todos.

Pues cuente otra.

Enrique Iglesias me pidió en sus comienzos que le hiciera una canción. 'Salió 69 punto G' pero no se la quedó, y al final la grabamos Joaquín y yo, aunque con otra letra. El título original era 'Sinsabores'.

¿Qué le pide al público?

Que venga a verme, que solo en el escenario se pasa miedo y voy sin paraguas. Si lo veo complicado pediré que alguien suba al escenario. Siempre funciona.