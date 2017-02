«Hay que adaptar la diabetes a nuestra vida, hacer lo que nos apetece. El caso es que podemos». Directora de gestión de Cuidados y Enfermería del Área Sanitaria III, en el que se integra Avilés junto a otros siete municipios, Ana Suárez Guerra apeló a la educación, al autocontrol y a la prevención como armas para combatir la diabetes, la epidemia del siglo XXI. La padece un 13,8% de la población, «y el 6% no lo sabe. En Asturias hay diagnosticados 85.652 pacientes, 636 en el Área Sanitaria III, y la inmensa mayoría, por encima del 97%, son de tipo dos, «la que se puede vencer».

Suárez Guerra se mostró «impresionada» por la gran cantidad de gente que acudió a la charla, integrada en el ciclo 'Diabetes y tú, una convivencia posible', que organiza el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Armando Arias y patrocinada por Cafés Toscaf. El salón de actos Centro de Servicios Universitarios se quedó pequeño, hasta el punto de que fue necesario mantener las puertas abiertas para que quienes más apuraron el tiempo también pudiesen oír, aunque fuese desde el vestíbulo, su didáctica y poco convencional conferencia. Entre el público se encontraba el nuevo gerente del área sanitaria, Enrique González.

No fue una charla al uso. La ponente se puso en la piel de un diabético y solicitó al público que hiciera lo mismo, ejercicio de empatía que hizo que la relación entre ambas partes fuese mucho más fluida. También repartió un sencillo test, ocho preguntas, que en apenas unos minutos permite conocer la escala de riesgo de padecer diabetes.

Lo importante, recalcó, es que la diabetes tipo dos, sobre la que giró su intervención, «se puede prevenir manteniendo un estilo de vida saludable y cumpliendo una serie de objetivos: si hay sobrepeso perder un 5%, que el consumo de grasa sea inferior al 30% de las calorías diarias y del 10% en el caso de las de origen animal, incluir más de 15 gramos de fibra natural por cada mil calorías ingeridas al día y practicar una actividad física regular durante más de treinta minutos al día o más de cuatro horas a la semana. Simplemente con seguir estos consejos la posibilidad de padecer diabetes se reduce de forma muy significativa».

Ana Suárez Guerra, ayer. / Marieta

Gran parte de su intervención estuvo dirigida aquellos que ya padecen la enfermedad. «No somos diferentes. La esperanza de vida en España es de 84 años en mujeres y de 78 en hombres, y las personas con diabetes podemos llegar a estas edades y en buenas condiciones. Depende de nosotros».

Suárez Guerra habló de la importancia de conocer los distintos tipos de insulinas y de escoger un tamaño de aguja adecuado, de no caminar descalzos y mantener los pies en optimas condiciones higiénicas y debidamente hidratados para prevenir heridas que pueden derivar en úlceras, de no obsesionarse en exceso con el control de la glucosa, de saber interpretar las etiquetas de los productos alimenticios, de asistir a los muchos y variados talleres para diabéticos que organizan las autoridades sanitarias, de no dejarse ninguna pregunta en el tintero cuando se acuda al médico, de no de fumar...

Y sobre todo habló de prevención, educación, autocontrol y actitud. «El médico es el soporte, el paciente es quien tiene que tomar el control para tener una buena calidad de vida. Y eso lo escogemos nosotros».