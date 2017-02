La fiscal superior elogia el escrito de acusación del 'caso Niemeyer' que «visó personalmente»

Las declaraciones de Natalio Grueso, que el pasado jueves se convirtió en el principal acusado en el conocido 'caso Niemeyer' donde se investiga su gestión en el complejo cultural de la ría de Avilés, cuestionando la sustitución del fiscal que había participado en las diligencias previas por otro letrado encargado del escrito de acusación provisional, ha provocado este viernes la reacción de Esther Fernández, la fiscal jefe de Asturias que ha salido en defensa tanto del trabajo realizado por el primer fiscal, Jesús Villanueva, como del escrito firmado por Alejandro Cabaleiro, y que, según ha declarado «visó personalmente».

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Fernández recordó que «ningún fiscal instruye un caso», ya que es una tarea que corresponde a los jueces instructores, por lo que ha reclamado que «antes de hablar se informen de las cosas y de cómo funciona la fiscalía».

La máxima responsable de la fiscalía también ha aludido a los criterios que había impuesto a su llegada a su región de origen. Así, ha subrayado que había concedido importancia al «principio de especialización» frente a otros criterios. «En su momento fue muy elogiada por esa decisión, aunque ahora veo que comienza a ser criticada».

La fiscal se ha mostrado respetuosa con algunas declaraciones de Natalio Grueso. «Entiendo y respeto lo que dice. Se enfrentan a peticiones de muchos años de cárcel. Piensa que la mejor defensa es un ataque, pero no me parecen justo los ataques injustificados contra las personas. No me parece justificado que diga que el fiscal no sabía como enfocar el caso, cuando había nunca me transmitió eso ni existe ningún escrito en esa línea. No se debe personalizar porque el trabajo es de toda la fiscalía, los fiscales estamos y nos vamos».