«La petición que hace el fiscal es un disparate y se desacredita por sí sola»

Natalio Grueso, ex director general del Centro Niemeyer hasta 2012 y para el que el Fiscal pide una pena de once años de cárcel, recibió la noticia ayer en Madrid, recién llegado de Londres. A media tarde atendió la llamada de LA VOZ DE AVILÉS.

El escrito del Fiscal pide para usted, entre otras cosas, una pena de once años de cárcel. ¿Qué tiene que decir?

La petición del Fiscal me parece un disparate y se desacredita por sí sola.

¿Cómo le han comunicado el contenido del escrito?

Tengo que decir que me parece increíble que en un estado democrático mi abogado no tenga todavía el escrito de acusación y en cambio nos tengamos que enterar por los periodistas.

¿Esperaba un escrito de esta naturaleza tras el cierre de la instrucción del juez en noviembre de 2015?

Aquí algo no encaja. Lo que me parece increíble es que un Fiscal que no ha asistido a una sola de las sesiones previas que se han realizado en el juzgado de Avilés se encargue ahora de hacer el escrito de acusación. Yo creo que no hay precedentes en este país de un caso como éste.

¿Ve algo raro en la autoría de ese escrito?

Yo solo pregunto dónde está el Fiscal que siguió toda la instrucción. Resulta que empezó a recibir críticas porque no acababa de presentar el escrito de acusación, simplemente porque, como me consta que reconoció en alguna ocasión, no sabía por dónde debía enfocarlo. Resulta que se da de baja médica y ahora un Fiscal que se dedica a los asuntos de medio ambiente y urbanismo hace el escrito de acusación del Centro Niemeyer. Alguien debería explicarlo.

¿Y usted qué piensa al respecto?

Pues que todo este proceso es una operación de «alguien» que está por detrás y es un completo disparate que pone en cuestión el sistema judicial de este país.

En el escrito se habla de hasta cuatro delitos y se exponen cerca de un centenar de facturas de gastos que presentan datos que no se corresponden con la realidad y se dice claramente que son facturas falsas o manipuladas

De eso se ha hablado en más de una ocasión en el Juzgado y de lo que se trata es de dilucidar si algunos gastos eran idóneos o no, pero no ilegales. Lo primero que hay que decir es que la base de la acusación está tomada del informe de un perito que está pagado por la parte de la acusación, en este caso la Fundación Niemeyer.

Y usted niega validez a ese informe pericial.

Yo lo que digo es que los gastos que se hicieron en el Niemeyer tienen el visto bueno del Patronato, de todos los patronos, de los organismos fiscalizadores del Principado, de los auditores externos...

Un caso peculiar

El Fiscal habla en su escrito de malversación, falsedad, un delito societario y de insolvencia punible.

No me extraña nada. Este es un caso peculiar, porque durante años venimos soportando la instrucción del juzgado y el otro juicio paralelo que está en los periódicos. A mí a estas alturas ya no me extraña nada, pero lo de hoy me parece un disparate de tal calibre que no me extrañaría nada que pidieran que me colgaran del palo mayor.

¿Qué espera del juicio oral que deberá celebrarse en la Audiencia?

Esto va a seguir adelante y en el juicio se demostrará que aquí nadie se ha llevado un euro, como he repetido desde el primer día, ni nadie ha cometido ningún delito. Al respecto tengo que decir que si la petición de condena es proporcional a lo que yo hice por Avilés sin llevarme ilegalmente ni un euro, el Fiscal entonces se ha quedado corto.

Usted vaticinó que se tardarían cinco o seis años en celebrarse este juicio. Parece que se ha quedado corto, aunque el juicio oral ahora sí parece más cercano.

Yo estoy muy tranquilo, porque habrá oportunidad de que se aclare todo. Lo que me sorprende es cómo se ha cerrado la instrucción con este escrito de un Fiscal que nunca ha estado presente en la instrucción. Insisto en que nunca se ha dado un caso como éste. Estamos ante algo que parece irreal, no hay lógica desde el principio, es un disparate.