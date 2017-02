La Virgen con el manto carcomido

A la Virgen del Carmen del retablo en el transepto de la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery se la estaba comiendo la carcoma. Un coleóptero que pudieron traer aquellos emigrantes que se fueron a hacer las Américas en el siglo pasado y regresaron años después con algún compañero no invitado entre sus ropas o maletas. Eso es lo que piensa Miguel Jiménez, de Tríptico Restaura, porque la Lyctus Brunneus es una especie «que se da en Sudamérica» y que podría haberse instalado en el templo antes de 1954, fecha de la última restauración de esta pieza construida en 1886 por el sacerdote asturiano Félix Granda, que también se encargó de su primera y, hasta hoy, única restauración.

Su hijo Enol Jiménez dirige una intervención con un coste de unos 15.000 euros, que se alargará hasta finales de mes y que requiere el trabajo de dos restauradores, uno de ellos él mismo. Jiménez comparte andamio con Teresa García y ambos tratan de devolver el esplendor a una obra a la que también han afectado, como al resto de las figuras, la calefacción de la iglesia, el humo de los coches y la humedad. En resumen, todo el espectro de condiciones ambientales que nos rodean y que han dejado sobre ella «una capa de dos centímetros de detritus que estamos retirando con bisturí y aspiradora».

Son parte de las tareas que exige la conservación, consolidación, desinfección, limpieza de excedentes, limpieza técnica, reintegración cromática y volumétrica. Retirar el detritus de la carcoma, sus huevos y el polvo que genera, se incluye en esa limpieza de excedentes imprescindible para evitar la putrefacción del retablo.

Son tareas de mantenimiento que habría que realizar cada diez años y que, en este caso, han tardado 63. No es recomendable acortar los plazos porque se dañaría la pieza, la limpieza, por más cuidado que se tenga, lleva implícita cierta agresión. Pero alargarla hasta las seis décadas tampoco es lo óptimo. Los restauradores lo entienden y casi disculpan porque «en un templo como este hay muchas imágenes, retablos y piezas que necesitan mantenimiento» y la restauración, una disciplina que exige técnica y tiempo, no es barata. Al coste intrínseco de la actividad se añade el papeleo burocrático. El trabajo en este retablo, o en cualquier otro, exige la redacción de un proyecto que tiene que pasar el visto bueno de la Consejería de Cultura y de la delegación de Patrimonio del Arzobispado de Oviedo.

Además de la limpieza manual de los llamados excedentes se practica la técnica, denominada así por la aplicación de productos químicos en las policromías para retirar, por ejemplo, el óxido de algunos barnices. «Es como cuando una mujer se retira el maquillaje, que la piel necesita respirar, una exfoliación e hidratación», explica gráficamente García.

Tras esa exfoliación figurada que refiere la restauradora se ven mejor los defectos. No se puede dejar un espacio sin pintura, pero tampoco se puede rellenar con el mismo color. «Tenemos que usar un tono neutro que no se parezca al original, pero que desde abajo no se distinga, conforme a las leyes de Patrimonio y de las Bellas Artes», explica Enol Jiménez.

Otra cosa sería que hubiera un agujero o faltara un detalle, cosa que le pasa a la Virgen del Carmen del retablo de Santo Tomás. La carcoma le ha dejado dos pequeños orificios en una de las aletas de la nariz que se han rellenado con resina sintética. «Si la pieza a restaurar estuviera en un museo, habría que dejar el miembro roto o desaparecido tal cual, aquí no», explican.

Los túneles de la termita

La carcoma es el más grave de los problemas que presenta el retablo. Con todo, Jiménez y García casi respiran con tranquilidad porque lo peor hubieran sido las termitas. El estudio que Tríptico realizó hace tres años cuando abordó la restauración del retablo del Sagrario desveló que la termita llegaba a las bóvedas del templo desde los jardines de la Plaza de la Merced, a los que a su vez llegaba desde el parque del Muelle. «Cuando se les gastan, bajan por la pared y van formando una especie de cordón eléctrico con el detritus y su saliva porque necesita ir protegida ya que la luz las mata. Es más, desde el retablo de San José se ve a pesar de que los pintores lo cubrieron», explica.

En aquella intervención observaron con pasmo que «cada noche el cordón crecía entre diez y quince centímetros de largo», ya bajaba buscando bancos, confesionarios y más retablos que 'comer'. Hicieron, además, un descubrimiento muy curioso. «Vimos que cuando el organista tocaba toda la mañana no actuaban porque hay un sonido entre las teclas 15 y 18 que las afecta y se paralizan». Con todo, tocar el órgano no era una solución sino el producto químico al que fiaron el extermino de la termita y que, al parecer, ha tenido éxito.