«Tenía libertad para contratar pero las cuentas las vigilaba el patronato y me felicitaban»»

El que fuera primer director general de la Fundación del Centro Cultural Internacional, Natalio Grueso, defendió ayer en exclusiva para LA VOZ DE AVILÉS su gestión en el complejo cultural desde su contratación en 2007 a su dimisión en 2011. Apela a los estatutos y el deber del patronato de vigilar y fiscalizar su gestión. Natalio Grueso defiende la legalidad de su gestión y de la de su equipo, asegurando que todas sus actuaciones se realizaron «dentro de la legalidad para atender a la finalidad con la que se creó el Centro Niemeyer».

Responsabilidades

«No me ocupaba de la contabilidad»

Natalio Grueso niega su responsabilidad en las irregularidades contables de la Fundación del Centro Niemeyer. «Es tan fácil como leerse los estatutos. Yo podía contratar hasta 90.000 euros. No me ocupaba de la contabilidad ni tenía poderes para elevar las cuentas al patronato. Era responsabilidad de la presidenta. El único que debe dar explicaciones es el patronato que, en todas las reuniones, decía que todo estaba muy bien y me felicitaba», expone.

Contabilidad falsa

«No tengo ninguna responsabilidad»

El proceso judicial ha evidenciado la existencia de una contabilidad falsa hasta 2011, hecho del que Grueso niega cualquier responsabilidad. «Las cuentas son formuladas por la presidenta. No tengo ninguna responsabilidad. Si algo está mal hecho es responsabilidad de los patronos, son los que debieron vigilar», afirma.

Facturas de viajes

«Era importante que el edil de Cultura fuera a Cannes»

El primer gerente defiende la presencia de personas ajenas a la Fundación del Centro Niemeyer. «Por supuesto. Consideraba que era importante que el concejal de Cultura de Avilés fuese al festival de Cannes, que periodistas viajasen a Brasil a entrevistar a Oscar Niemeyer o que directores de museos de todo el mundo viniesen a Asturias», argumenta. Natalio Grueso mira a la Fundación Princesa de Asturias y asegura que «con los criterios del fiscal, deberían procesar a todos sus miembro por los viajes que se hacen cuando los premios. Vienen periodistas sin relación con la fundación, a veces con familiares. Incluso se llega a fletar un avión. ¿Es eso delito?», se pregunta.

Viajes de familiares

«Las decisiones las tomaba yo»

En las facturas analizadas por el fiscal aparecen diferentes viajes de familiares y amigos del personal de la Fundación del Centro Cultural Oscar Niemeyer. Natalio Grueso reconoce que «las decisiones las tomaba yo», pero que su gestión se encontraba en todos los casos «respaldada y autorizaba por los patronos».

Grueso responsabiliza a los «mecanismos de control» de la obligación de detectar posibles irregularidades en la gestión. Él, por su parte, dice que disponía de capacidad para autorizar gastos y lo hacía «para las actividades de la Fundación».

Gestión de la Fundación

«No se dice que perdoné 25.000 euros»

Natalio Grueso desvela otros datos de su gestión en la Fundación del Centro Niemeyer como que no pasó «ninguna dieta en el tiempo en el que trabajé para ella». También comenta que después de cesar en sus responsabilidades se celebró «un acto de conciliación donde la Fundación reconoce que no me pagó 25.000 euros. Y me callé». Para Grueso son detalles «que dicen mucho de mi buena fe hacia la fundación y no se divulgan».

Argumento defensivo

«Lo importante es lo que dicen los estatutos»

Natalio Grueso siempre ha defendido sus decisiones con el argumento de la programación final del complejo. «Lo importante es lo que dicen los estatutos. Los patronos de la fundación aprobaban las cuentas y yo disponía de libertad para actuar después. Es muy fácil juzgar a toro pasado».

Calificación del fiscal

«Son tan desproporcionadas que se caen por sí solas»

Natalio Grueso sigue rechazando las calificaciones provisionales del fiscal que le reclaman hasta once años de cárcel por tres delitos: malversación, falsedad en documento mercantil y un delito societario. «Los juristas con los que he hablado me dicen que son tan desproporcionadas que se caen por sí solas».

Fiscal Superior de Asturias

«Al escucharla se entienden muchas cosas»

Después de leer las declaraciones de la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, publicadas ayer por este diario en las que explica la asignación al caso del nuevo fiscal, Alejandro Cabaleiro, afirma que «entienden muchas cosas. Existe una cuestión política mezclada con animadversión personal».

Nuevo fiscal

«No asistió a ninguna de las vistas»

A pesar de las explicaciones de Esther Fernández, Grueso sigue cuestionando la actuación del nuevo fiscal: «Hay un dato objetivo: el nuevo fiscal no asistió a ninguna de las vistas previas en la instrucción».

Persecución

«No entiendo que el perito sea un exalto cargo»

Natalio Grueso apunta a una posible persecución política con hechos como «que el juez instructor nombre encargue el informe pericial a un exalto cargo del mismo partido que presentó la denuncia. ¿Puede ser imparcial?». Sin embargo, esa designación corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. «No digo que lo haya nombrado el juez. Pero que era exalto cargo es otro dato objetivo», afirma.

Un argumento que implicaría una inhabilitación de otros altos cargos, entre ellos el propio Grueso que ocupó responsabilidades con el gobiernos del PSOE y del PP. «No es una cuestión de trabajo; es un informe pericial en un proceso penal», argumenta. No duda en concluir: «Me siento perseguido».

Cuatro años de instrucción

«Deberían explicar la duración»

La instrucción del llamado caso Niemeyer empezó en 2013 y, después de cuatro años aún no hay fecha para el juicio oral. «Debería explicarlo el instructor», opina Grueso, que lamenta que «supone un coste personal muy importante. Y es muy injusto con mis compañeros que trataban de sacar el trabajo adelante con toda la ilusión del mundo». Grueso asegura que este tiempo le ha permitido «conocer bastantes cosas sobre la condición humana».

Proceso penal

«Tengo la conciencia muy tranquila»

A las puertas del inicio de un proceso penal, Natalio Grueso proclama su inocencia. «Tengo la conciencia muy tranquila. Tengo muy claro que todo se hizo dentro de la legalidad absoluta», afirma.

Repercusión en Avilés

«Hasta los enemigos reconocen el trabajo hecho»

Natalio Grueso recuerda el efecto en la ciudad de sus años en el Niemeyer. «Hasta los mayores enemigos reconocen que se hizo un trabajo impecable», afirma. Para ello acude a «datos objetivos», como «estrenos mundiales de Woody Allen; que la ONU escogiese Avilés para actividades, el estreno de la gira europea de Kevin Spacey, la presencia de Yo-Yo Ma... Se podrá opinar, pero los datos están ahí». Que la fiscal superior del Principado cuestionase esas actividades el pasado viernes no ha sido del agrado del exdirector general del centro cultural avilesino.

Balance personal

«Pude trabajar por Avilés»

Natalio Grueso también destaca la «satisfacción de haber podido conocer y trabajar con Oscar Niemeyer y trabajar por Avilés. Todo eso es impagable», valora.