«Hay que dedicar más fondos a la prevención de la diabetes»

El Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Armando Arias y patrocinada por Cafés Toscaf, cierra hoy a las 20 horas en el Centro de Servicios Universitarios, el ciclo de conferencias dedicado a la diabetes y lo hace analizando los aspectos psicológicos que intervienen en la enfermedad. El encargado de explicar esta relación será David González Pando, doctor en Psicología por la Universidad de Oviedo.

¿Cómo influye la conducta de los enfermos de diabetes en la propia patología?

Es muy importante. Entre el diagnóstico y el resultado terapéutico se encuentra la conducta del enfermo. El desenlace dependerá en gran medida de las decisiones y la actitud que muestre el enfermo, por eso es básico atender a los factores psicológicos como parte, no solo de la enfermedad, sino también de su prevención.

¿Cuáles son esos factores determinantes?

Los hábitos de vida, las creencias, la motivación, el estrés o el autocontrol, entre otros.

¿Podría prevenirse la enfermedad de prestar atención a estos factores?

La diabetes tipo 2 está aumentando de manera alarmante y podría llegar a evitarse o, por lo menos, hacer que llegue más tarde si se siguen unos hábitos de alimentación correctos y se hace deporte. Hay que tener en mente que la diabetes será el primer problema de salud pública en 2030 y, si no lo paramos antes, el gasto sanitario y la pérdida de productividad serán un verdadero problema. Pero todo viene derivado de la mala gestión sanitaria de la enfermedad.

¿Por qué se está haciendo una mala gestión?

Se apuesta por el diagnóstico y el tratamiento sin analizar el resto de factores que influyen en la enfermedad y sin prestar atención a su prevención, que está infradesarrollada en nuestro sistema sanitario. De que se cuiden los factores psicológicos dependerán los buenos resultados en el tratamiento. El 70% de los diabéticos no cumple con las recomendaciones de sus médicos y eso hay que analizarlo y atajarlo. Hay que dedicar más fondos a la prevención, a la atención psicológica, porque es la que hará que se modifiquen los malos hábitos, y no los tratamientos en si mismos.

¿Qué problemas psicológicos están ligados a la diabetes?

La depresión o el estrés. Es la pescadilla que se muerde la cola. Son personas que no controlan sus emociones ni su motivación las que no suelen seguir las normas por su estado de ánimo. Por lo tanto, tampoco van a seguir el tratamiento para su diabetes. Hay que tratar el conjunto del problema. No sirve de nada ponerles a dieta si sabes que no la van a seguir por su nivel de ansiedad o depresión. Son dos ejemplos de prevalencia alta en casos de diabetes e influyen de manera negativa en la enfermedad, ya no solo por el estado de ánimo sino porque hacen que aumenten la cantidad de glucemia en nuestro cuerpo.

¿Qué medidas habría que tomar para acabar con este problema?

Lo primero es modificar las creencias de los enfermos. Hay que pensar que la salud hay que cuidarla con hábitos saludables, es decir, menos plato y más zapato. Somos una especie que no está diseñada para ser sedentaria pero nuestros hábitos de vida están encaminados a ellos. Hay que empezar desde la base, porque no puede ser que haya tantos niños obesos y que no hacen deporte. Son potenciales diabéticos cuando lleguen a la edad adulta. Apostando por la prevención ahorraremos tanto en sanidad como en medicamentos como en casos a tratar.