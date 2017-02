Salenor apunta los retos de la industria

En una industria agroalimentaria en continua evolución, la comercialización es el objetivo que se marca el Principado para los productos asturianos más reconocibles. La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado, María Jesús Álvarez, explicó ayer que «los productos asturianos tienen buena fama, se venden bien, pero no es suficiente. Conviene promocionarlos adecuadamente e incidir en una estrategia de comercialización» que pasa por la presencia en ferias y mercados especializados como el inaugurado ayer en el pabellón de exposiciones de La Magdalena, Salenor, el Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte, organizado por la Cámara de Comercio.

En la dirección hacia la que ahora apuntan los esfuerzos del Principado, Álvarez anunció la puesta en marcha de una campaña de promoción y comercialización de los productos con la marca de calidad 'Alimentos del Paraíso Natural', a la que se destinarán 170.000 euros a lo largo del año. «El gobierno está firmemente comprometido con el sector como demuestran unas ayudas que son las que más crecen en la consejería, un 152% hasta los nueve millones de euros», recalcó.

María Jesús Álvarez recordó que 650 empresas de todos los tamaños integran un sector agroalimentario regional que «supo mantener» los 8.500 empleos directos en época de crisis y que factura dos mil millones de euros al año, que suponen un 15% del Producto Interior Bruto.

«Las ayudas públicas son para las denominaciones, como si los demás no existiéramos»

«Debemos ir todos a una. Alegrarnos del éxito del los de al lado porque también nos beneficia»

De todo este potencial, «Salenor es el gran escaparate», recalcó Luis Noguera, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio en el acto de inauguración oficial en el que la alcaldesa de Avilés, Miraba Monteserín, destacó la «promoción de Avilés como gran espacio hostelero y comercial de Asturias» en tanto que un centenar de empresas acercan un millar de marcas «y las últimas novedades y las mejores firmas comerciales», según confirmó Noguera.

Entre estas firmas, algunas marcas nuevas en busca de más mercado y productores asturianos asentados con críticas hacia la estrategia de promoción abanderada por la administración autonómica. La más afilada corrió a cargo de Pascual Cabaño, de Quesos Rey Silo, que denunciará al Principado ante el Comisario europeo de la Competencia «por el atropello» en materia de promoción. «En Asturias o haces tú la promoción exterior o ya te puedes olvidar. Las partidas de las que presume el gobierno regional son para las denominaciones de origen, que son marcas colectivas, como si los demás no existiéramos». Él sugiere convocatorias de ayudas públicas para toda la industria alimentaria y no «a lo que aquí nos dedicamos, a fletar un avión para que los alcaldes vayan a Fitur a hacer no sé qué», recalcó.

En la misma línea, pero en un tono más bajo, María Cardín, directora comercial de sidra Valle Ballina y Fernández, recomendó a los políticos predicar con el ejemplo y usar productos asturianos en sus presentaciones. Respecto a la promoción y comercialización, para ella los asturianos forman parte de la solución. «Las industrias tenemos que hacer las cosas bien y los asturianos tienen que apostar por nosotros», aconsejó.

Aunque su principal enfoque, al igual que el de Rey Silo y Quesos La Peral, pasa por la innovación y diversificación en su gama de productos. «Desde hace unos cuantos años, lanzamos entre tres y cuatro nuevos al año», un proceso largo, que exige varios años de pruebas , pero que ayudan a consolidar la imagen de marca.

Cree que la fuerza de un sector con mucha tradición en Asturias pasa por la unión. «Debemos ir todos a una. Alegrarnos del éxito del de al lado porque igual me beneficia a mí también», añadió.

Nuevas variedades son también las que sacan las bodegas Monasterio de Corias, de Cangas del Narcea, en un lucha por la «dignificación de un producto de olvidado a recuperado». Las variedades Carrasquín negro, Albarín negro, Verdejo negro y Albarín blanco son autóctonas y la nueva apuesta de una empresa que ha detectado que «se vuelve a los vinos de terruño» o, en francés, 'vins de terroir', que quizás vende mejor. «No hay que olvidar que en Francia llevan doscientos años de cultura de vino y nosotros, solo veinte», explica Víctor Álvarez. Lo suyo es una lucha a largo plazo con un productos complicado. «Estamos plantando ahora cepas pero hasta dentro de cinco años no darán uva y la buena llegará dentro de veinticinco», amplió.

Innovación y calidad

El rápido crecimiento del sector del vino en poco tiempo tiene su paralelismo en el aceite, según el asturiano Aquilino Tuya, de Osaceite, distribuidor de aceite de Baena a través de las marcas 'Osaceite' y 'La niña de mis ojos'. Que, como María Cardín, cree que el problema de la comercialización radica más «en la falta de conocimiento de los tipos y calidades por parte del consumidor» que en las barreras en sí mismas.

En un sector en el que España vende gran parte de su producción a Italia para que este país lo etiquete y lo exporte y que compra aceite marroquí para vender como propio, Tuya respalda la etiqueta de Denominación de Origen como garantía de calidad y de la higiene del proceso de manipulación.

De Cantabria, País Vasco, Cataluña y Portugal exponen por primera vez en Salenor Conservas Codesa, Giraldo, IDG productos precocinados y cocinados y Vinos y Delicias Canelas, respectivamente. Los primeros, con filetera de anchoas trabajando en directo, apuestan por la calidad de un producto «completamente artesanal» que se adelanta a las exigencias del consumidor innovando con alguno de los 'nuevos' productos de la industria alimentaria, como la sal rosa del Himalaya. «Hemos descubierto que esta salazón, que nos ha llevado tres años de perfeccionamiento, ofrece una anchoa con un 40% más de magnesio, un 30% más de calcio y menos sodio», explicaba ayer José Luis Ortiz, director general de Conservas Codesa.

Él, como el bacalao desalado de Giraldo, busca ganarse la confianza del cliente más exigente con su apuesta por calidad. «Nuestro producto está envasado en atmósfera protectora, aguanta 18 días y su precio no oscila», explica José Velasco sobre un bacalao pescado con anzuelo que se procesa en el mismo día.