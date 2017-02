El Descenso Internacional de Galiana, treinta años en plena forma

Heidi, los pitufos, Pierre Nodoyuna, el Gomando G y un sinfín de personajes de cuento inundan las calles de Avilés en el XXX Descenso Fluvial Internacional de Galiana, el acto central de las fiestas del Antroxu y el más multitudinario. 263 personas y veinte artilugios, casi todos con música, juegos del luces, humo, elementos articulados y otros efectos especiales, surcan las espumosas aguas de las principales calles del centro de la ciudad al tiempo que las tripulaciones ejecutan sus coreografías en medio de un mar de público. Entre los más aplaudidos hasta el momento figuran 'Heidi Metal', de la Peña Eba No, La Vuelta a Galiana en 80 días, que recrea la famosa serie de dibujos animados protagonizada por Willy Fog, y Dis neyland'troxu, una sobresaliente recreación del mundo de Disney en la que destaca el castillo de la Bella Durmiente.

La fiesta, declarada de Interés Turístico Regional, comenzó a las 18.30 horas en el inicio de la calle Galiana. A lo largo del recorrido se instalaron siete cañones de espuma y tres mangueras de agua con el objetivo de general 30.000 litros de espuma. Los cañones se instalaron en las calles Galiana y San Francisco, en las plazas de Álvarez Acebal y El Parche, y por último en la calle de La Cámara. El mejor artilugio se llevará 2.200 euros de premio.

La cita con el carnaval Avilesino vive así una jornada muy especial. Se celebran las tres décadas del descenso, algo que no se esperaban sus ‘padres’ cuando allá por el año 1987 se juntaban en el bar Trasgu de Galiana para organizar algo diferente para el Antroxu avilesino.

Ángel, Félix, Manuel Fidel, Venancio, Pipo y Gonzalo, un grupo de amigos aficionados al piragüismo, decidieron que el empedrado de Galiana era perfecto para emular al Descenso del Sella. Una idea que en aquel momento parecía disparatada, pero que con el paso de los años ha conseguido convertirse en todo un referente dentro y fuera de la región. «Estábamos un día tomando algo y creímos que era buena idea copiar al Descenso del Sella, se lo planteamos al Ayuntamiento y nos dio carta blanca», recuerda Gonzalo García ‘Trasgu’, en una conversación ayer con este periódico.

El primer descenso transcurrió sin incidentes, igual que el resto de ediciones. «Nunca pasó nada grave porque todos somos conscientes de que es una fiesta para pasárselo bien», apunta el ideólogo. Los artilugios de la primera edición y las sucesivas se citaban en la plaza de España para subir hasta la capilla de Galiana, desde donde comenzaba el espectáculo.

«Lo mejor de las primeras ediciones es lo involucrada que estaba la gente y la hostelería de la zona. Hasta que no llegabas a la plaza de Álvarez Acebal no había cañones de agua, eran los vecinos con sus cubos quienes regaban a los participantes», recuerda entre risas Gonzalo García, que también hace hincapié en lo involucrados que estaban los locales, «no había uno que no decorara su fachada para dar ambiente. Estábamos todos muy unidos, ese espíritu se ha ido perdiendo con los años».

Las crónicas del primer descenso destacaban el colorido de las calles y la gran afluencia de gente por todo el recorrido.Los artilugios no estaban tan cuidados como ahora, pero «esa era la magia». Los ‘padres’ del Descenso idearon una fiesta en la que cualquiera pudiera participar, tuviera o no peña. «Ahora con las nuevas normas todo es más restrictivo. Antes podías bajar hasta en bicicleta, lo importante era pasárselo bien», recalca Gonzalo García, que ahora confiesa el Antroxu ya no le mueve tanto y ve el Descenso «desde casa, por la televisión».

La peña de ‘Astur Trasgu’ fue la primera en apuntarse a la edición piloto del Descenso. «Nos vestimos de vikingos y montamos un barco, cuando llegamos a la calle La Cámara ya no quedaba nada de él, pero nos lo pasamos muy bien». Los ‘padres’ del Descenso lo fueron hasta bien entrados los años 90.Fue entonces cuando el Ayuntamiento tomó las riendas y creó un reglamento. «Llega un momento que tienes que dar el testigo para que los jóvenes tomen el mando. Ahora el Descenso es cosa de ellos.Son los que se vienen a mojar, porque ese es el fin que le da ahora la juventud», comenta Gonzalo García, que aunque no bajará la calle Galiana este año, no le perderá ojo, como nunca lo ha hecho desde hace 30 años.