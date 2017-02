CSC, en pleno proceso de selección y contratación con el objetivo de cubrir cien vacantes

La compañía tecnológica CSC se encuentra en pleno proceso de selección y contratación de personal para cubrir el cerca del centenar de vacantes que tienen en la actualidad. Están buscando trabajadores tanto de la rama técnica como con dominio de idiomas, principalmente inglés, francés y alemán. No en vano, el 90% de sus clientes son internacionales.

Igor Botamino, director de CSC en Avilés, confirmó ayer la buena marcha de las previsiones que mantenía a finales del año pasado, cuando estaba a punto de materializarse la expansión física de la empresa situada en el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA). El edificio que ocupa en el número 15 de la avenida de la Siderurgia hacía tiempo que se había quedado pequeño y urgía ampliar el espacio hacia el de al lado, donde ya se encuentran instalados un centenar de los más de ochocientos trabajadores de la compañía.

CSC ha crecido tan rápido en Avilés que el edificio pronto se quedó pequeño para una plantilla en continuo aumento. Trabajar desde casa fue una solución temporal a esas 'estrecheces' físicas que ahora se busca consolidar como alternativa y así facilitar la conciliación personal y laboral. «Aquello sirvió para aliviar los problemas de espacio, pero luego lo vimos como una ventaja para los empleados. Ahora intentamos gestionarlo de la mejor manera posible para convertirlo en un opción», explicó Botamino. En cualquier caso no podrá ser algo a lo que se pueda sumar toda la plantilla, bien porque «hay clientes que no lo permiten o porque técnicamente el proyecto exige la presencia física en el mismo espacio de esos trabajadores».

Con los dos proyectos más recientes en marcha, uno de mantenimiento de infraestructuras informáticas y otro de desarrollo de aplicaciones, Botamino expresó su confianza en la línea de crecimiento de la empresa. «El año pasado tuvimos una media de cuarenta visitas, es decir, casi una por semana. No de todas sale el proyecto, pero teniendo en cuenta que muchas de ellas no fueron de clientes sino de directivos de la compañía, advertimos el interés y la apuesta por Avilés como centro de servicio estratégico en Europa», señaló. Sentimiento reforzado por la citada ampliación de la sede. «No se hace una inversión así si no se tiene visión de futuro», añadió.

En esa línea, muy propia de la filosofía empresarial anglosajona, se enmarca también la formación del trabajador con vistas a consolidar su puesto de trabajo y con opciones de promoción. El mejor ejemplo puede ser el propio director, en plantilla como informático desde que CSC nació en las instalaciones de Dupont, en Tamón. «Aquí los límites te los marcas tú», puntualiza.

Especialmente orgulloso se muestra del equipo humano que ahora están reforzando. «Tenemos un ambiente multicultural con más de un centenar de extranjeros de 32 nacionalidades distintas trabajando aquí».

Tan enriquecedor como esta multiculturalidad es la mezcla de perfiles profesionales. «Mucha gente no se imagina la cantidad de filólogos y graduados en turismo u otro tipo de carreras de las Humanidades que trabajan aquí. Son personas que manejan dos idiomas y a los que nosotros formamos». Respecto a los técnicos, priman los ingenieros informáticos, pero también hay de telecomunicaciones, físicos, matemáticos y hasta biólogos.