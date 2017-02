«Nadie me negará que se ha producido una mejora medioambiental en Avilés »

A sus cincuenta años, Roberto Santos Riestra es todo un veterano de UGT, a donde se incorporó por el departamento de Juventud y, posteriormente, se afilió al sindicato del metal. Preside desde febrero de 2016 el comité de empresa de ArcelorMittal en Avilés, uno de los más grandes de España.

La semana pasada el comité de empresa de ArcelorMittal Avilés aprobó por unanimidad una resolución de apoyo a las baterías de cok. ¿Tanto preocupan las denuncias sobre el medio ambiente con el cierre anunciado para 2019?

No queremos que se repita lo que sucedió en Italia, cuando una denuncia judicial casi provoca el cierre de la planta de Tarento o, por lo menos, la deja en una situación comprometida.

Las baterías de cok no son un invernadero, precisamente.

Todos somos conscientes de la situación. También la empresa, que ha invertido para reducir el impacto ambiental. El mayor contaminante es el monóxido de nitrógeno, que se debe a los mecanismos de combustión. La inversión sería como hacer unas baterías nuevas y para eso tenemos las que se construirán en Gijón. Lo que se trata es que durante este tiempo se hagan unas actuaciones razonables. Lo que queremos es estar tranquilos, no pensar que puede haber un susto.

Suena a que pidan 'carta blanca'.

No es la intención de los sindicatos ni de la empresa. El mantenimiento es constante. Baterías genera unos quinientos empleos directos entre personal propio y auxiliar. Pero es que, además, es fundamental para la presencia de ArcelorMittal en Asturias. Si no tenemos baterías, no existiría el proceso siderúrgico que conocemos.

A algunos sectores no les convence el discurso de medio ambiente por empleo.

No es nuestro planteamiento. Tengo cincuenta años. He trabajado en baterías y vivo en Llaranes. Todo el mundo me reconocerá que ahora se está mucho mejor. Ahora, al entrar en Avilés no existe ese olor que antes relacionábamos con baterías. Ni tampoco ese carbón que había en el ambiente. La inversión en medio ambiente es constante. Desde 2005 se han invertido más de cien millones de euros en mejoras.

¿De qué hablamos?

Se han puesto captadores de polvo. Se ven desde el PEPA, desde la carretera. Antes se veía la batería completamente y ahora estos captadores evitan en cada deshornamiento que se escapen el polvillo y gases. Se han renovado todas las puertas de baterías y, cuando hay algún problema, se renueva. No es una instalación que se deja caer porque se va a cerrar. En los años noventa, cuando yo trabajaba, no se era tan arduo en esa labor.

Pero a veces hay esas nubes negras, se encienden los mecheros.

No lo negaré. La batería no es perfecta y tiene problemas. Por eso se va a cerrar. Es cierto que puede haber problemas puntuales y, casi al instante, se intenta solucionar. Todas las baterías tienen antorchas. Se encienden en momentos puntuales para evitar la emisión de gases contaminantes.

El Colectivo Ecologista apunta a las baterías con los índices de benceno de la estación de Llaranes.

Las medidas anuales, que son las se deben cumplir por ley, están dentro de la legislación, según nos dice la empresa. Es cierto que en algunas cosas no estamos tan bien, pero se intentan adaptar. Ahora mismo estamos negociando una moratoria con el Principado sobre algunas obligaciones medio ambientales. Las exigencias legales han evolucionado, pero la tecnología y la inversión necesaria no han ido a la par.

¿De qué se habla cuando se refiere a negociar una moratoria?

El Principado fija unas exigencias sobre emisiones de monóxidos de nitrógeno que en algunos momentos las baterías de Avilés no pueden cumplir. La solución es la nueva batería de Gijón. Mientras tanto, se hace todo lo posible para reducir todas las emisiones de Avilés y se pide que se deje producir hasta que se pueda sustituir.

Los ecologistas acusan a los sindicatos de no ocuparse de la salud de los trabajadores.

Es algo que nos ha molestado profundamente. Desde los años noventa, hasta el día de hoy, el cambio ha sido muy grande. El casco presurizado ha cambiado totalmente y se han dotado de equipos de protección individual para proteger de los hidrocarburos aromatizados. Nos preocupamos porque cada nuevo trabajador cuente con esas medidas de protección. Cada seis meses, todos los trabajadores hacen análisis de sangre para detectar contaminaciones y nunca se ha producido un caso.

Las nuevas baterías contarán con menos empleo. ¿Qué se hace con ese excedente?

Es lo que nos dicen. Son más pequeñas y automatizarán más cosas. Nuestra propuesta es minimizar la pérdida de empleo. Aportamos ideas como abrir la línea de pintura, que se encuentra cerrada.

¿No atendía a la construcción?

Sí. Pero la construcción repunta ahora. Y también atendió clientes del sector alimentario. Se pueden hacer otras cosas.

¿Son posibles inversiones?

Ahora mismo no tengo noticias.

¿Con menos producción de cok, las nuevas baterías podrán atender al horno alto?

La idea es que todas las plantas sean flexibles. Es decir, trabajar al máximo, pero también en momentos de menos producción. Nuestra idea es llegar a los cinco millones de toneladas, pero también poder fabricar cuatro como en la actualidad. La menor producción de baterías se compensará con una modernización de los hornos altos. Además, la producción de cok será constante, sin paradas, y se acopiará material.

¿Ya ha reflexionado el comité sobre el uso de la parcela de baterías?

Aún no. Hemos leído las propuestas del Principado y el Ayuntamiento de destinarlas a industria tecnológica y nos parece bien.

La Toba se ha convertido en el campus de Avilés de ArcelorMittal y el Centro Tecnológico es un referente. ¿Se está transformando el negocio siderúrgico?

Sí. En el Centro Tecnológico hay muy buenas cabezas pensantes. Se están logrando buenos resultados sobre nuevos aceros para automoción más ligeros. El señor Mittal siempre dice que están en la última en las innovaciones.

¿Es una baza para el futuro del acero en Asturias?

Sin duda. El comité de empresa piensa que Mittal se encuentra comprometido con Asturias. Somos la punta de lanza del grupo en el sur de Europa.

¿Cómo quedan las relaciones laborales tras la aprobación del nuevo convenio?

Después de estar negociando casi un año, en enero logramos un preacuerdo positivo en la parte social. Estamos satisfechos y nos aporta una tranquilidad para los dos años que nos quedan. Sin olvidar las inversiones anunciadas para Asturias.

No es fácil encontrar a gente joven en los sindicatos.

La verdad es que sí. Como UGT, te puedo decir que hemos renovado, pero nos costó encontrar a gente.

¿Ayuda el registro policial a la sede regional?

Todas esas historias nos afectan. Enseguida nos toman por ladrones. Cuando empezó lo de los EREs en Andalucía yo era un delegado de taller y los compañeros casi pensaban que yo había robado. Yo estoy seguro de que ninguno de los afectados ha robado nada.