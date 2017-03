La fiscal pide la absolución de los dos acusados de agredir al cura de Versalles

El párroco de Versalles, Alfonso Abel Vázquez, se reafirmó ayer en que el pasado 6 de noviembre fue agredido por varios miembros del coro de la iglesia de los que solo puede identificar a dos «por la que se lió», son su director y su pianista, que ayer negaron los hechos y aseguraron que los acometidos habían sido ellos. La vista oral, celebrada en los juzgados de Avilés, fue seguida por una treintena de personas, cerca de la mitad de ellas de pie.

Alfonso Abel solicita por estos hechos una multa de 540 euros, el abono de la factura de la fisioterapia que habría necesitado para recuperarse de las lesiones, que asciende a 1.400 euros, y una orden de alejamiento de quinientos metros durante medio año. La defensa y el Ministerio Fiscal piden la absolución.

Para la fiscal, el relato del denunciante fue «ilógico e irracional, por cuanto refiere múltiples agresiones como puñetazos y patadas que no se corresponden con el parte médico, donde sólo constan dos». No fue el único elemento de los vistos en el plenario que la llevó a esta conclusión, también algunas «contradicciones» entre la declaración del párroco y los testigos, como por ejemplo que nadie había intervenido en su ayuda durante la trifulca. Apreció, además, una declaración «concisa, detallada, creíble» de los denunciados, «corroborada» después en las testificales.

La defensa del párroco esgrime el parte médico de las lesiones como prueba de lo sucedido

«Me cogió por la pechera, me zarandeó y me llamó maricón», dice uno de los acusados

La abogada del sacerdote defendió la errónea percepción que había podido tener su cliente sobre esa ayuda «porque estaba en medio de un tumulto» y se preguntó qué parte médico manejaba el Ministerio Fiscal porque en el suyo constan cervicalgias y contusiones «que sí son congruentes con lo que denuncia». Asimismo, arrojó dudas sobre las motivaciones por estos mismos hechos de la denuncia tardía de uno de los jóvenes enjuiciados.

Para la defensa de los dos jóvenes, la «denuncia se cae por su propio peso desde la intervención policial», a quienes el cura habría hablado en un primer momento de insultos y empujones, tal como quedó reflejado en el atestado de los agentes. Subrayó las diferencias entre los dos testimonios planteados por la acusación. «Entre los tres (incluyendo al sacerdote) no se sabe si la agresión fue en el altar, en las escaleras o abajo, si hubo puñetazos o no. Si alguien ve algo lo tiene claro», añadió.

Aseguró que los hematomas que presentaba el cura eran compatibles con los de alguien que juega al fútbol, como es el caso, y aludió a los brotes psicóticos del denunciante.

Puso de relieve la consideración social de sus defendidos, uno de ellos profesor de música «puntualmente», y el otro, docente de secundaria en un colegio religioso de Oviedo. Fue este, el director del coro, el que afirmó que no denunció en un principio «por evitar problemas a la Iglesia y un escándalo público». Dio el paso después por recomendación de la Policía Nacional. Porque, según su declaración, la única violencia que se ejerció en aquel momento fue sobre él, cuando el párroco lo agarró de la pechera, lo zarandeó y le llamó «maricón» al oído, «supongo que con intención de provocarme».

«Arrebatado por la ira»

Su compañero, el primero en declarar, fue el que ofreció la versión más prolija. Explicó que aquel domingo los miembros del coro habían acordado ir a la misa para explicar a los feligreses los motivos por los que el nuevo párroco los había echado de la iglesia. «Esperamos a que terminara la misa y subimos al altar. Nuria cogió el micrófono para explicar que no nos íbamos, que nos había echado y, de repente, don Alfonso vuelve por el pasillo central, con la mano en alto, llamándonos mentirosos y terroristas, arrebatado por la ira, nerviosísimo y apartando a brazadas a todo el mundo. Los niños comenzaron a llorar».

«Subió y se puso como un loco a buscar un micro. Nadie le hizo nada. Este hombre cogió del cuello al director del coro y le dijo algo al oído. Yo recuerdo ver al director palidecer. Cuando lo soltó me contó que lo había llamado 'maricón' y que le había ofrecido hostias a la salida. Yo me quedé ojiplático». «¿Cómo vamos a agredir a un párroco en la iglesia?», se preguntó finalmente.

Su compañero explicó, a preguntas de su letrada, que la madre superiora del colegio en el que trabaja llamó al Arzobispado cuando se enteró de lo sucedido y «el arzobispo me dijo que no era la primera vez que Alfonso Abel protagonizaba un episodio de este estilo, que no sabían qué iban a hacer con él y que lo mantuviera al corriente».

El caso ha quedado visto para sentencia.