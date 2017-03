Herido por arma blanca en un dedo tras una trifulca en La Carriona

Trifulca en La Carriona con el resultado de un hombre hospitalizado que presenta un profundo corte en un dedo realizado con un arma blanca, una hoz según algunos testimonios, que sostienen que tuvo que ser amputado. Sucedió entre las siete y las ocho de la mañana de ayer sábado y fue protagonizada, según fuentes policiales, por dos familias de etnia gitana. La riña se saldó con un segundo herido, en este caso como consecuencia de los numerosos golpes recibidos.

Según el relato policial, varias llamadas alertaron de una fuerte discusión entre dos familias que residen en el mismo portal de un edificio ubicado en la calle Andalucía. Una vez la dotación se personó en el lugar decidió no intervenir al constatar que, pese al elevado tono de la discusión, no se estaba vulnerando la ley. La agresión se materializó unos minutos después. Siempre según el relato policial, cinco o seis personas agredieron a otras dos al entender que habían sido las autoras de la llamada a las fuerzas de seguridad sin que esté claro si pertenecen o no a alguna de las familias envueltas en la discusión.

El resultado es el ya descrito, un herido con un corte muy profundo en un dedo de la mano que fue trasladado al Hospital San Agustín, y otro con numerosos golpes. La Comisaría de la Policía Nacional abrió la correspondiente investigación, sin que hasta el momento haya trascendido si ha habido detenciones. Los involucrados en la trifulca son, siempre según la versión policial, «viejos conocidos», sin que trascendiese si tienen o no antecedentes policiales.

Las últimas reyertas de envergadura entre familias de etnia gitana en Avilés se remontan a 2014. Entonces se registraron varias peleas en La Luz que generaron un denso clima de inseguridad que se mantuvo durante meses y que llevó a numerosos vecinos a participar en concentraciones en la que se exigía mayor presencia policial para garantizar la convivencia.