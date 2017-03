Declaran en rebeldía al fondo Gryphus Partners en el caso de Los Telares

La cuenta atrás para el cierre del proceso abierto en el Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Gijón acaba de iniciarse después de que la defensa de Julián Rus, ejercida por los abogados Ángel Bernal y Fernando Díaz, haya presentado su escrito de alegaciones para responder a las peticiones de la Fiscalía. Esta considera al empresario avilesino y a los últimos gestores de la compañía, el fondo de capital suizo Gryphus Partners, responsables de la quiebra, por lo que les fija una responsabilidad valorada en 21 millones de euros.

Una vez recibidas las alegaciones, el titular de la sala, el juez Rafael Abril Mazo, deberá fijar la fecha para la vista oral. Mientras tanto, ha declarado en rebeldía a Gryphus Partners debido a su ausencia a lo largo de todo el proceso judicial.

La primera consecuencia es que el juzgado no deberá esperar a la respuesta del fondo a sus resoluciones, por lo que no se alargarán los plazos para la celebración de la vista. La declaración en rebeldía no exime a Gryphus Partners de responsabilidad en el caso de que así lo considerase la sentencia.

«Gestión responsable»

En la vista que se celebrará en Gijón, Fernando Díaz y Ángel Bernal se encargarán de defender la gestión de Julián Rus en la empresa que fundó en 1975 y de la que estuvo al frente hasta diciembre de 2014, cuando Gryphus Partners asumió la gestión. En junio del siguiente año la cadena cerraba todas sus tiendas y comenzaba el proceso de liquidación.

La propuesta de la Fiscalía es considerar responsables de la quiebra tanto a Julián Rus como a Gryphus Partners, reclamándoles que afronten el pago de 21 millones de euros, de los que 6,5 deben ser asumidos por el empresario avilesino.

El Ministerio Fiscal se basa en dos argumentos para justificar su petición. Por una parte, considera que el empresario se desentendió de sus responsabilidades en sus últimos meses al frente de Los Telares. Por otra, considera que el fondo suizo no tenía ningún intención de reflotar la empresa, sino que sólo buscaba conseguir el máximo rendimiento posible con su liquidación. Es decir, que de forma consciente Julián Rus habría vendido Los Telares a lo que se denomina como un fondo buitre.

Las alegaciones de Fernando Díaz y Ángel Bernal buscan desmontar estas afirmaciones aportando datos extraídos de la contabilidad de Los Telares e informes periciales. Además, los propios letrados confirmaron que solicitarán diferentes comparencias en la vista oral. El juez deberá decidir también sobre las pruebas que autorizará para la vista oral.

Los abogados de Rus señalan como la contabilidad de la empresa demuestra que, en sus seis últimos meses de gestión, la compañía facturó 17 millones de euros, abonando una cantidad similar para el pago de deuda, nóminas y costes de materias primas. «Son unas cifras que demuestran una gestión comprometida, no la situación descrita por la Fiscalía», afirman.

Además, aportan datos económicos que demuestran que el fondo suizo perdió en la operación una cantidad, en números redondos, de 1,2 millones de euros, realizando una fuerte inversión al inicio de su gestión, «lo que no corresponde con los compartimientos descritos por la Fiscalía en su escrito», comentaron Ángel Bernal y Fernando Díaz. Por todo ello, reclaman eximir a Julián Rus de responsabilidades en el proceso por la quiebra de Los Telares, defendiendo que trabajó para salvar a su empresa hasta el final.