«La sobreprotección a los enfermos es contraproducente»

Con apenas veinticuatro años, Andrea Ruano (Extremadura, 1992) no sólo ha superado un cáncer óseo en la tibia sino que ha conseguido una prestigiosa beca de Creación Artística que otorga la Fundación Villalar. Desde que le detectasen la enfermedad hace casi una década, la joven retrata su día a día en sus particulares 'cuadernos negros', una especie de diarios en los que recoge su cotidianidad, la que transcurre entre largas esperas en los hospitales y animadas charlas con sus compañeros de clase en un bar. Antes de la conferencia que protagonizó ayer en el Aula de Cultura de LA VOZ, la artista atendió a este periódico.

¿Qué es lo primero que se le pasa a uno por la cabeza cuando le dicen que tiene cáncer?

Para mí no era ajeno, porque mi abuela falleció de cáncer. Con quince años vives muy feliz en tu mundo y, por lo menos en mi caso, no me planteé nada más que «pues para adelante». Me informé sobre el tratamiento y demás, pero no me paré a pensar qué era lo que podía pasar.

¿Y su familia?

Recuerdo que de las primeras cosas que hice fue mirar la reacción de mi madre. La suya ya había muerto y fue como «yo también no». Nunca pensé ni siquiera que fuese una posibilidad.

¿Cómo fue la estancia en el hospital?

Agradecí muchísimo poder estar en el Hospital Infantil Niño Jesús. Me tocó ir un par de veces al Hospital de Salamanca a la zona de adultos y... (suspira) no tiene nada que ver. Un niño en cuanto se encuentra mejor empieza a corretear y da vida, un adulto no.

¿Nunca tuvo períodos de bajón emocional?

Físicamente el tratamiento es muy duro, pero si lo vas asumiendo se supera. Te daba 'bajona' precisamente por el malestar físico, al ver que te cansas fácilmente. En cuanto a no superar el tratamiento, no, nunca. Me agobiaba que el tumor estuviese en la pierna porque, a pesar de que me dijeran que no me la iban a cortar, yo no sabía si me iba a quedar con articulación o no.

¿Las muletas la acompañan desde el principio?

Prácticamente. Desde la primera operación en enero de 2008 sólo he estado nueve meses sin ellas.

¿Se ha visto frenada en alguna ocasión?

Sí, tuve que rechazar dos Erasmus a Milán porque estaba pendiente de que me llamasen para una operación y, por ejemplo, ahora no me veo capacitada para vivir sola. En cuanto a mi trabajo, me hubiese gustado trabajar más la escultura, pero obviamente es un esfuerzo físico más importante que la pintura o la fotografía.

Sin una evasión como fue el arte, ¿cree que hubiese sido todo más complicado?

Muchísimo más. No me lo puedo ni imaginar. Otra de mis grandes pasiones es el baloncesto y fue terrible tener que dejarlo repentinamente. Mi hermana juega también, y estuve muchísimos años sin poder ir a verla a un partido sin enfadarme con el mundo por no poder estar yo ahí. Me daba mucha rabia, lo siento si es egoísta pero yo no podía.

Además de estas aficiones, ¿qué otras cosas son importantes?

La actitud. Puede sonar a cliché, pero es que realmente yo notaba una gran diferencia de resultados cuando llegaba al tratamiento riéndome a cuando lo hacía desganada. En la planta veías de todo, diferentes formas de procesar la enfermedad. Por lo general, todos se acababan contagiando de este espíritu optimista.

¿Ninguna excepción?

Hubo una chica que durante la primera ronda de tratamiento estaba bastante irascible, nos echó de la habitación a todos. Después, cuando ya estaba mejor, recapacitó y nos pidió disculpas mil y una veces. Es normal tener etapas así.

¿Alguna vez ha notado que la hayan tratado distinto por haber estado enferma?

Hay de todo, aunque por suerte siempre he estado rodeada de personas que me han hecho crecer y no me han limitado, al contrario. Pero sí, en ciertas situaciones no digo que he sufrido cáncer para que no me traten diferente.

¿Es la compasión la peor de las actitudes?

Mal entendida sí. La compasión tiene que estar enfocada en la empatía, no en la pena. Odio cuando dicen: «Mírala, pobrecita». ¿Pobrecita por qué? Hace años tener cáncer era una sentencia de muerte, ahora hay muchísimas más posibilidades de superarlo. Cuando me lo detectaron a mí había sobre un 30% de esperanza de supervivencia y ahora estas cifras rondan ya el 80%.

¿Qué opina de la campaña en las redes que hizo Pablo Ráez?

Fue fantástica, es increíble lo que consiguió. Estoy totalmente de acuerdo con su iniciativa de dar a conocer su situación, porque como sociedad aún nos queda un gran recorrido hasta alcanzar la normalización. ¡Hay tanto desconocimiento respecto a las enfermedades! Pondré un ejemplo. Hay dos niñas a las que doy clase de pintura, una con gafas y otra con audífonos. A la primera nadie le dice nada, pero a la segunda todos los niños la acribillan a preguntas sobre sus aparatos. Sin embargo, aceptan las explicaciones con muchísima naturalidad. En la mayoría de ocasiones, la sobreprotección es contraproducente.

Para usted, ¿qué supone dar charlas?

Me gusta mucho, siento que puedo ayudar aunque sea sólo a pequeña escala. Además, creo que iniciativas como la Asociación de Adolescentes y Adultos Jóvenes con Cáncer son muy importantes. Antes este sector estaba bastante desierto por estar en el 'medio'. Había mucho apoyo tanto en el plano infantil como en el adulto, pero no para los enfermos adolescentes.

Una gran parte de su obra se ambienta en hospitales y salas de espera, pero otro alto porcentaje no. ¿Por qué esta dualidad?

A veces cojo mis cuadernos y hasta yo misma pienso que son un caos. En una página hay jeringuillas y en la siguiente una escena de un bar. Pero es que eso es mi vida y contar otra cosa sería mentir. Entiendo que haya artistas que utilicen su sufrimiento y sus traumas en toda su obra, pero yo no busco esto.

También sorprende que lograse terminar todos sus estudios en los tiempos habituales.

Sí. De hecho cuando me dieron el diagnóstico me pusieron sobre la mesa la posibilidad de hacer un parón en las clases, pero quería mantener mi mente ocupada.