El Niemeyer perdió el año pasado un 22,7% de espectadores y el 9,5% de la recaudación

La programación del Centro Niemeyer del año pasado resultó considerablemente menos atractiva para los espectadores que la ofrecida en el ejercicio anterior, ya que consiguió atraer a 99.480 espectadores frente a los 128.677 que se habían registrado en 2015. Este descenso afecta a la mayor parte de actividades que ofrece en complejo de la ría, desde los conciertos musicales a las proyecciones de cine, pasando por la artes escénicas, las charlas y conferencias y las exposiciones. Sólo se registra un cierto crecimiento en tres apartados: las visitas guiadas, las actividades del programa infantil EducaNiemeyer y los eventos y congresos celebrados en el recinto.

El patronato del centro, que celebró ayer una reunión en la que se analizaron y valoraron estos datos, los califica de «satisfactorios» por medio de un comunicado, y achaca esta caída de espectadores al hecho de que se hayan dejado de contabilizar aquellos que acuden a exposiciones al aire libre y al cambio de rumbo de los conciertos de San Agustín. Mientras que en 2015 se programaron dos actuaciones de carácter popular, como fueron la de la cantante Soraya y la del grupo musical La Guardia, el año pasado se optó por bandas de carácter más especializado y minoritario: Nick Waterhouse y Aurora & The Betrayers, que protagonizaron el festival Electric Ladyland en la noche grande de las fiestas.

A pesar de esta circunstancia, lo cierto es que la recaudación en taquilla también ha sido inferior en el último ejercicio, al pasar de los 554.073 euros logrados en 2015 a los 502.957 de 2016. La bajada es de alrededor de 52.000 euros y supone un 9,3% menos de ingresos, frente a una caída superior en el número de espectadores que llega hasta el 22,7%.

La música ha sido la actividad más damnificada y perdió a la mitad de su público

En general, todas las actividades de la programación ofrecida por el centro cultural se han resentido en este último año, aunque la que más ha sufrido es la relacionada con la música. Los conciertos del Niemeyer han pasado de los 49.099 espectadores de 2015 a menos de la mitad en 2016, cuando únicamente se contabilizaron 23.514 asistentes a las 35 actuaciones ofrecidas en el centro. La música ha sido, además, la única de las líneas de actividad del centro que ha visto caer también su nivel de actividad, con seis actuaciones menos que el año anterior, lo que contribuiría también a explicar ese menor público que se acercó hasta el complejo cultural en el último ejercicio.

Las artes escénicas, que en los últimos tiempos comparten programación con el Teatro Palacio Valdés, registraron «buenas cifras de afluencia», según ha asegurado el patronato en un comunicado. Obras como 'Sócrates. Juicio y muerte de un ciudadano', dirigida por Mario Gas y protagonizada por José María Pou, o 'Hamlet', de Miguel del Arco, completaron el aforo, lo mismo que varias representaciones del ciclo Off Niemeyer. Aún así, no se consiguió atraer al mismo nivel de público que el año anterior, y el ejercicio se cerró con 2.937 espectadores menos, lo que supuso una caída del 15,7%. Los responsables del Niemeyer también atribuyen la bajada al hecho de que no hubiera ninguna representación en la plaza.

Cambio en el conteo

Hasta este año, el centro hacía una estimación del público que participaba en las actividades exteriores y gratuitas que se celebran esporádicamente en el exterior del complejo, pero en esta ocasión, varios miembros del patronato solicitaron que se contabilizasen únicamente aquellos que podían registrarse fehacientemente, es decir, los que pasaban por taquilla, bien pagando o retirando invitación en el caso de las actividades organizadas de esta manera. De hecho, las cifras de espectadores que se ofrecieron al inicio de la reunión de ayer eran mucho más abultadas, y alcanzaban las 132.000 personas, según ha podido saber este diario. Posteriormente, esa cifra se corrigió debido a la solicitud de los propios asistentes al encuentro.

Este hecho, no obstante, aunque puede justificar parte del descenso, no explica que la recaudación haya sido menor en todos los apartados excepto el cinematográfico. La música vuelve a ser el área más perjudicada, con 49.200 euros menos que el año anterior, mientras que las artes escénicas sufren una caída más contenida de poco más del 5% frente al 26,5% que supone el descenso de los ingresos por los conciertos.

Cine y congresos, al alza

La única actividad que ha conseguido incrementar su recaudación ha sido el cine. Las proyecciones aumentaron su número de forma significativa, al pasar de las 68 ofrecidas en 2015 a las 101 de l año pasado y, a pesar de que se contabilizaron menos espectadores por la ausencia de proyecciones gratuitas en la plaza, los ingresos se doblaron, al pasar de los poco más de 7.000 euros obtenidos hace dos años a los más de 15.000 de 2016.

Las exposiciones perdieron un 5% de su público, lo que también se tradujo en una ligera caída de los ingresos, mientras que el ciclo Palabra, que también contó con menos asistentes, pasó a cobrar un euro por entrada cuando antes era gratuito y, por ese motivo, se lograron 2.819 euros cuando en 2015 no se habían registrado ingresos por este concepto.

Frente a la programación artística, otras actividades organizadas en el Niemeyer, como los talleres o la incluidas en EducaNiemeyer sí consiguieron captar a más usuarios, de forma más discreta en el primer caso y más abultada en el segundo, donde el crecimiento rondó el 30%.

Habrá que esperar al próximo año para valorar si esta caída experimentada en el número de asistentes a los eventos organizados en el centro se debe sólo al hecho de no contabilizar las actividades en la plaza o tiene también que ver con la respuesta a la programación ofrecida por sus responsables, que no han ofrecido ninguna valoración al respecto más allá de lo expresado en un comunicado escrito.