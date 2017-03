Una avilesina opta a 'Miss España' mayor de 40 años

Cristina Álvarez, vecina de Miranda, optará el próximo mes a convertirse en la mujer de más de cuarenta años más guapa de España y lo hará en el concurso Mrs +40 España. La avilesina, que cumplirá pronto 53 años, llegó al certamen por casualidad. «Me apuntaron sin yo saberlo y al final fui seleccionada para representar a Asturias y me hace mucha ilusión», confiesa.

Las bases del certamen de belleza son diferentes al de su categoría reina. En este caso, las aspirantes deberán pasar una prueba de talento y además dar un discurso sobre el tema de esta edición, la violencia de género. Las pruebas tendrán lugar del 24 al 29 de abril en Madrid y Toledo, donde las participantes visitarán diferentes espacios y participarán en actos que les servirán para sumar puntos ante el jurado de expertos. «Tengo mucha ilusión, la organización confía mucho en mi, aunque sé que habrá nivel», apunta la avilesina.

El concurso cuenta con varias categorías, una para mayores de treinta años y otra para mayores de cuarenta en la que participa Cristina Álvarez. El discurso que dará ante el jurado lo tiene claro. Según explica, «he sido una mujer maltratada por lo que hablar de la violencia de género me es fácil porque lo he vivido. No voy a preparar un discurso escrito, improvisaré y contaré mi historia al jurado».

La gala final se celebrará el 28 de abril y la elección de la mejor candidata la tomará un jurado de expertos a puerta cerrada, aunque el concurso otorga un segundo premio a la aspirante que más votos haya conseguido en un concurso de Facebook. La ganadora representará a España en el concurso de Mrs Europa y Mrs Mundo, que este año se celebrará en China. «Me gustaría mucho ganar, pero aunque no lo hiciera, si esto me sirve para encontrar trabajo después ya habrá sido un logro», recalca Cristina Álvarez.

La avilesina busca en esta nueva experiencia volver al mercado laboral. «Cuando tienes más de cincuenta años el mercado laboral está casi cerrado. Mi esperanza es que mi participación en el concurso me abra de nuevo las puertas y poder encontrar trabajo en el sector de la publicidad, de la radio o de la televisión. Esa es mi meta en este certamen», confiesa.

Cristina Álvarez viajará sola a Madrid para pasar todas las pruebas del concurso. Asegura que «la organización de la delegación de Asturias me apoya mucho y mi gente también. Voy a darlo todo y a disfrutar. Viviré la experiencia al máximo y espero sacarle el máximo rendimiento».