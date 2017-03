Dos detenidos después de circular de forma temeraria por Avilés

El conductor de un autobús de transporte urbano que a última hora de la noche del martes circulaba por la avenida de Lugo de Avilés se vio obligado a dar un brusco volantazo para evitar colisionar contra dos vehículos que, según manifestó a la Policía Local, circulaban a excesiva velocidad en un tramo urbano limitado a cincuenta kilómetros por hora y realizando bruscas maniobras.

El autobús terminó encima de un bordillo, sin que hubiese que lamentar daños personales o materiales, y los dos conductos en dependencias judiciales, acusados de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria. La correspondiente prueba de alcoholemia dio resultado negativo, cero en ambos casos, y tras prestar declaración ambos fueron puestos en libertad.

Fue el propio conductor del autobús quien avisó a la Policía Local, que no tardó en dar con ellos. Son R. A. C. P, de, 22 años, e Y. Y. C. J., y respectivamente conducían un Audi A-4 y un Wolkswagen Polo. Los agentes sospechan que se trata de dos amigos que a la postre intentaban demostrar cuál de los dos es más temerario.

Cabe recordar que el día anterior agentes de la Policía Local habían detenido a una mujer de 26 años que se dio a la fuga tras estrellarse contra un muro perimetral en el Fondo de Valliniello. Fue sorprendida horas después en La Espina gracias que otro conductor, alertada a al ver circular un coche con un fuerte golpe y un bebé en su interior, avisó a la Policía. La criatura, de menos de un año, presentaba un golpe en la cabeza y fue traslada al Hospital, sin que aparentase gravedad, y la mujer fue detenida por un presunto delito contra la seguridad vial. Dio 0,98 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.