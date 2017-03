«Nos has arruinado la vida»

No se hablaba de otra cosa ayer en el Parque Empresarial Principado de Asturias, el PEPA. «¿Quiénes son los dos detenidos por golpear con un bate o una barra a un tercero?». «¿Eran socios o la víctima era el empleador o un proveedor?». Las preguntas no tenían respuesta y la Policía Nacional guarda silencio, argumentado que la investigación sigue abierta, a la espera de que se determine el alcance de las lesiones, en un principio no de gravedad, se complete el interrogatorio a los agresores y se instruyan las oportunas diligencias antes de ponerlos a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron a la altura del número trece de la avenida del Aluminio en torno a las ocho de la tarde del martes, hora en la que la mayoría de las naves y establecimientos del polígono ya han bajado la persiana y sus calles están poco menos que desiertas.

Con todo, algún testigo sí hubo. «Yo no lo vi, pero un compañero sí. Me contó que iba en coche cuando un hombre de unos treinta y pocos años que sangraba bastante por la cabeza al que seguían otros dos más o menos de la misma edad, al menos uno de ellos con una barra de hierro o algo así en la mano, se abalanzó sobre él pidiendo auxilio. Le gritaban cosas como '¡Me has arruinado la vida!' e intentó abrir la puerta, pero mi compañero se asustó mucho y siguió la marcha. Hoy -por ayer- todavía tenía la puerta manchada de sangre», dijo un hombre que a media mañana de ayer se encontraba por el polígono.

La agresión se produjo a la altura del número 13 de la avenida del Aluminio del PEPA

Otro testigo que igualmente quiere preservar su identidad también narró lo que vio a este periódico. «Estaba a cierta distancia, y tampoco quise acercarme demasiado. Eran dos, y por lo menos uno llevaba un tubo, una barra de hierro o algo así. Estaban ahí -dijo mientras señalaba al cruce con la calle Comerciantes- y gritaban que les debía mucho dinero, que era un estafador y cosas así. Cuando acabaron se marcharon tranquilamente y la policía los cogió justo al final de la calle. No me dio la impresión de que ofreciesen resistencia, y no me parece que fueran de aquí», precisó. La víctima, por su parte, fue trasladada a un centro hospitalario.

Ayer miércoles, los dos presuntos agresores continuaban en Comisaría en calidad de detenidos como presuntos autores de un delito de lesiones.