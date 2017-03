El más guapo de Asturias es avilesino y se llama Saúl Benavides. Exfutbolista, comercial y modelo, a sus 29 años tendrá el honor de representar al Principado en la fase nacional del certamen de belleza 'Miss y Míster Cosmos'. Se impuso como claro vencedor en la gala que tuvo lugar anteayer en el Hotel Palacio de La Magdalena, en Soto del Barco. «Fue una sorpresa, no esperaba ganar», asegura.

«Esperando para la ceremonia final, en el 'backstage', estábamos hablando entre todos, y algunos de los compañeros me decían que me veían a mí como posible ganador. Y yo les decía que no. Pensaba que podía ser el segundo, el tercero, pero el primero...», relata. La incertidumbre se terminó alrededor de las diez y media de la noche: «Estábamos allí todos de pie. Dieron el nombre del tercer clasificado; cuando dijeron el segundo pensé que ya no tenía nada que hacer. Y de repente, dicen el primero y era mi nombre... Una alegría tremenda, algo increíble».

Un salto adelante, que tuvo su origen en un concurso al que se presentó el año pasado, animado por la agencia ovetense que lo representa, Rassim's. Un paso en su carrera como modelo, con la que ya lleva dos años. «Es una profesión que siempre me atrajo. Hace unos años participé en un desfile en el Palacio de Ferrera, y más adelante decidí probar en serio», recuerda.

En aquella ocasión de prueba, los resultados no fueron tan óptimos, pero la experiencia le sirvió de acicate. «En octubre surgió esta posibilidad, y nos apuntamos», explica. Pasó la primera criba, de la altura (mide 1,84 metros), que ya dejó a algunos aspirantes en el camino. Y se ganó un puesto para la elección de Míster Cosmos Asturias. Competiría contra otros diez contendientes (nueve al final), de los 25 presentados en un inicio. Entre ellos, alguno de los que le habían superado en el anterior certamen, lo que le hizo pensar que el primer puesto quizás no estaba a su alcance.

Espíritu competitivo

Saúl no se arredró. «Siempre se mantiene la curiosidad. No sabía si sería posible, pero por qué no intentarlo», afirma. Así, sacó adelante el espíritu competitivo. El mismo que le hizo volver al fútbol después de romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha, una de las lesiones malditas para los futbolistas, en un partido con su equipo, el Podes.

Y consiguió ser el mejor. La gala constaba de un desfile con ropa de sport, otro de verano y uno final de fiesta («facilitada por Javi Moda, en la calle del Carmen», resalta). La distancia que le separó del segundo fue amplia: 15 puntos. Él obtuvo 27.

Ahora le espera la siguiente fase, en Madrid, ante compañeros de toda España, el 28 de mayo. Y mientras tanto, empiezan las primeras actividades relacionadas con su nueva condición. Ayer, estuvo en la Feria de imagen y estética, Art Expression. «Es una gran oportunidad y una responsabilidad, representar a Asturias», confiesa. Si supera esta segunda fase, se encontrará con un dilema de los complicados de resolver. Pues la final, en Almería en septiembre, coincide con el día que, desde hace un año, tiene fijado y reservado para su boda.