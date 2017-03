J. A. L. Q. negó ayer haber incitado a su cuñado menor de edad a apuñalar al novio de su madre frente al colegio público de El Quirinal, en octubre de 2014. Es más, aseguró que intentó detenerlo al ver que sacaba un cuchillo de la sudadera. No declaró lo mismo la víctima, M. A. F. P., quien afirmó que «se abalanzó sobre mí y me tenía inmovilizado, cuando sentí un pinchazo. Y de repente comenzó a decir: 'Pínchalo, ahora; pínchalo, ahora', tres o cuatro veces».

El encausado se enfrenta a doce años de cárcel, nueve si se demuestra que fue el inductor o cooperador necesario en un delito de homicidio en grado de tentativa, o subsidiariamente cinco si se certifica que actuó como cómplice, y tres por un delito de lesiones. José Ramón Nistal, abogado de la acusación particular, solicita también diez años de alejamiento y una indemnización de 4.500 euros. El Ministerio Fiscal solicita por estos mismos hechos ocho años de prisión y 1.950 euros. La defensa, ejercida por María Jesús Suárez González, pide la absolución. El caso ha quedado visto para sentencia tras ser juzgado ayer en la Audiencia Provincial, en Oviedo.

J. A. L. Q. sabía que no existía buena relación entre su cuñado y el novio de su madre, pero afirmó no conocerle en persona. Relató que su mujer y él recibieron una llamada del menor pidiéndoles que acudieran con él a una cita con la futura víctima porque «estaba nervioso y tenía miedo». Una vez frente al colegio, «él empezó a insultarnos desde el principio. Mi cuñado sacó un cuchillo de la sudadera, que yo no sabía que llevaba, e intenté detenerlo», declaró el encausado.

Contó que le agarró la mano, pero «este señor entonces fue a por mí, yo entonces solté a mi cuñado para defenderme», afirmó. «No, yo no le agarré», respondió tajante a la pregunta de su abogada sobre si había inmovilizado a M. A. F. P. para que su cuñado pudiera clavarle el cuchillo.

Su versión fue corroborada por el menor, que llegó esposado a declarar, y por su mujer, que afirmó haber presenciado los hechos desde el interior del coche estacionado en la otra acera, en el que se encontraba cuidando a su hija.

Por su parte, el apuñalado describió que el hijo de la que entonces era su novia, y hoy su mujer, afirmó que «todo empezó a media tarde (del 3 de octubre), cuando (el hijo de su pareja) llamó por teléfono preguntando por mí, a la vez que mensajeaba diciendo que dónde estaba yo, que quería quitarme la vida e insultándome, que él era menor y no le iba a pasar nada», declaró. Se citaron para poder hablar.

Al ver al hijo de su novia, este habría bajado inmediatamente la cremallera de la sudadera y habría sacado el cuchillo. «Yo intentaba que habláramos, pero llegado el momento este señor (en referencia a J. A. L. Q.) me agarró del cuello». Explicó que durante ese tiempo intermedio había llegado la madre del menor, con la que estaba tomando algo en una terraza cercana, y que también intentó mediar. «El hijo de mi mujer podría haberme pinchado antes si hubiera querido, lo hizo después de que el otro lo 'pinchara'», manifestó.

Sobre la cuchillada en el tórax, «potencialmente letal», no hay ninguna duda, pero durante la vista se trataron de desentrañar las dudas acerca de la incisión en el glúteo. Concretamente sobre quién portaba un arma que no ha aparecido y quién la habría asestado porque, según la defensa, en el informe forense se dice que es superficial y en el del hospital del mismo día de la agresión ni siquiera se cita, pero que «es incompatible con una autolesión», como ratificaron los forenses. «Supongo que sería yo», declaró ayer el menor, que a preguntas de la defensa confirmó haber recibido un 'WhatsApp' con el mensaje: «Qué, quedan dos minutos», enviado por M. A. F. P., que también lo admitió, y que, según la letrada, demostraría un ánimo provocador.