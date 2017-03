«Es tal el volumen de IVA defraudado que no se soporta solo con las facturas falsas»

Las aclaraciones del perito de la Agencia Tributaria a propósito de la investigación sobre la empresa Barcelona Privat S. L. sirvieron ayer a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para apuntalar su acusación contra P. L. G., L. G. A. y A. P. M., en su condición de administradores y apoderados, por dos presuntos delitos contra la hacienda pública en los ejercicios de 2010 y 2011, en los que habrían estafado medio millón de euros, por los que piden cuatro años para cada uno. Para las defensas, sin embargo, fue el argumento de que «no hay pruebas consistentes» sobre su responsabilidad penal que ayer se sentaron en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal Número 1, de Avilés.

El perito de Hacienda explicó que la investigación sobre la contabilidad de Barcelona Privat se inició «por la espiral de defraudaciones en los últimos veinte años de subcontratas de Alcoa y todo parte de una persona», C. L. P., que precisamente no ha sido procesado al encontrarse en paradero desconocido.

Al parecer, siempre según las respuestas del perito a las partes, esta empresa desarrolla aquí su actividad «pero la radican en Madrid para dificultar la investigación». No respondió a los diferentes requerimientos enviados vía telemática a pesar de haber sido abiertos y presentó una declaración complementaria en 2012, «un mero papel de reconocimiento de la deuda, pero no ingresaron nada». Este dato fue interpretado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado «como un reconocimiento parcial» de que algo se había hecho mal.

Las defensas piden la absolución de los dos administradores y del apoderado

Explicó que había «un segundo escalón de la trama, con empresas (hasta cinco) que se facturaban entre ellas para evitar ingresar el IVA». «Es tal el volumen de IVA defraudado que incluso se miente en la propia declaración porque no se soporta solo con las facturas», añadió. «Una vez que analizas el perfil de estas empresas ya sabes lo que hay detrás, algunas son viejas conocidas y tienen la misma estructura: no tienen ni actividad conocida ni empleados», explicó.

Las defensas solicitaron la absolución de sus clientes porque, en el caso de P. L. G., «la notificación telemática no se recibió y no hubo interés en notificarla personalmente»; en el del L. G. A. porque «en ningún momento de la instrucción se le considera responsable» y su empresa «sí tenía maquinaria», tal como reconoció un testigo; y en el de A. P. M. porque era apoderado y no un cargo de la sociedad. «Nunca ejerció el poder que firmaron a su nombre unilateralmente y que ni siquiera le entregaron», argumentó.