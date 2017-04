«En los colegios deberían incluir la lectura de las obras de Palacio Valdés»

Armando Palacio Valdés y Miguel de Cervantes son dos de los escritores españoles más reconocidos. A ambos les separan trescientos años, pero su estilo les une en muchos aspectos, más de los que a priori se puedan pensar. El Aula de Cultura de LA VOZ, coordinada por Armando Arias y patrocinada por Cafés Toscaf, abre hoy, a las 20 horas en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, un nuevo ciclo de conferencias con estos dos literatos como protagonistas. El encargado de analizar su relación será Francisco Trinidad, experto en Filología Española y en la obra de Armando Palacio Valdés, que pondrá el foco en la visión que tenía el escritor asturiano sobre Cervantes.

¿Qué nexo de unión tenían Miguel de Cervantes y Palacio Valdés?

Cada uno vivió en una época diferente, pero les une el realismo de su literatura, el cómo crean sus personajes. Armando Palacio Valdés consideraba que Don Quijote es la obra más grande nunca escrita. Para él, Cervantes y Espronceda eran sus dos referencias y lo hace saber a través de sus textos.

¿Hasta que punto influyó en la obra del asturiano su idolatría por Cervantes?

No tiene nada que ver que él idolatrase a Cervantes para que sus formas de escribir se parecieran en algunos puntos. Les separan trescientos años y por el medio cambió mucho la literatura, cuando Palacio Valdés se pone a escribir el estilo que predomina no es el suyo, pero él marca su personalidad decantándose por el realismo.

¿Qué opinión le merecen a usted como experto ambos escritores?

En la historia del realismo español ambos estarían en la punta de lanza de su época, sin ninguna duda. Los dos marcaron un antes y un después en la literatura de nuestro país.

Miguel de Cervantes es considerado el escritor español por excelencia pero, ¿usted cree que a nivel internacional se le tiene la misma consideración?

Es el escritor español y europeo por excelencia. No está por debajo de ninguno de los otros grandes escritores como Shakespeare, todo lo contrario. El mismo Palacio Valdés dejó constancia de esto mismo que yo estoy diciendo, él lo ponía a la misma altura que los clásicos, lo comparaba con Homero, entre otros.

Como Asturiano y con una relación estrecha con Avilés, ¿cree que en la ciudad se le ha dado el valor que merece Armando Palacio Valdés?

Hoy sí. Es más, desde hace años que se trabaja por recuperar todo su legado más allá de las referencias a él en edificios y centros emblemáticos. Hay estudiosos de su figura, entre los que me encuentro junto a José Manuel Feito o Román Antonio Álvarez, que trabajamos para ponerlo en valor.

¿Qué obras destacaría del asturiano?

Podría decir muchas, pero las tres más destacables serían 'Marta y María', 'Aldea perdida' y 'El cuarto poder'. Todas son muy buenas, pero quizás 'Marta y María' es de las que todo el mundo debería leer y releer, porque es una obra estudiada en su contexto y en su esencia.

¿Deberían incluir los colegios asturianos a Palacio Valdés en su currículum educativo de literatura?

Sin duda. Los colegios deberían leer y releer también sus obras. En relación al trabajo que venimos haciendo los estudiosos de su figura, en el año 2010 sacamos una reedición de 'Marta y María' y la llevamos a un colegio para presentarla. Les dejamos varios ejemplares y los alumnos pudieron trabajar sobre ella y fue muy fructífero. Es algo que todos deberían hacer porque merece mucho la pena. Hablaba antes de los nexos en común, otro de esos puntos que les une es que son dos escritores a los que se les lee muy bien, son claros y llanos. Es algo que sólo consiguen los grandes escritores.

Palacio Valdés abogó por que se construyera un asilo para escritores pobres, ¿de verdad sería necesario?

Todos los escritores somos pobres. Él venía de una familia 'bien', pero sabía como todos que con la literatura no se gana dinero.

¿Ahora tampoco?

No. En estos momentos se prefiere dar dinero para el fútbol que para la literatura. La gente paga cien euros por una entrada para un partido y no diez por un libro. No hay mercado y sin él no hay dinero que puedan cobrar los escritores. Y la verdad es que no hay solución, sólo utopías. La única vía es leer y comprar libros, no hay más.