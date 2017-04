El símbolo más fotogénico

Hay obras artísticas que, sin pretenderlo de forma consciente, se transforman en símbolos. En emblemas de un tiempo o de un espacio. Cuando esto ocurre, llenan de orgullo a los habitantes del lugar, pero también a su creador. Y es lo que le ha sucedido a la estatua de 'La Monstrua' con la que Amado González Hevia, Favila, honró la memoria del pintor avilesino Juan Carreño de Miranda, situada en la calle homónima, en el barrio de Sabugo. Allí luce como el primer día, pese a que este año se cumplen ya veinte de su instalación. Es la particular interpretación que Favila hizo de Eugenia Martínez Vallejo, personaje que aparece en dos cuadros de quien fuera pintor de la corte de Carlos II. El paso del tiempo, y su 'fotogenia', la ha convertido en el monumento más fotografiado de Avilés.

Pero es mucho más. Punto de reunión, referencia para quedar, seña de identidad del barrio marinero, imagen de la ciudad. Favila, veinte años después de recibir el encargo por parte de la constructora Ayala, se acuerda de todo el recorrido como si las dos décadas transcurridas fuesen tan solo dos horas. «Pasó todo muy rápido, la propuesta, la idea y la realización. No me apetecía hacer un retrato de Carreño. Se me ocurrió que podría ser 'La Monstrua'. Se lo propuse tanto a Ayala, como al Ayuntamiento, que cedía el espacio, y me dieron su conformidad. Creo que se complementa muy bien con la que hizo mi maestro Santarúa delante del palacio de Camposagrado, y con el mural de Ramón Rodríguez de detrás», recuerda, preciso, Favila.

El proceso creativo comenzó con dar vida, pasar a tres dimensiones, la obra de Carreño. «Nació en un primer modelo de plastilina, pequeño. Y lo trasladamos al definitivo, que iría después a la fundición, en Boves. Hicimos una estructura de ladrillos y la modelamos en barro», relata.

Pocos sentidos ofrecen la intimidad del tacto, y con sus dedos, con sus manos, el creador moscón y avilesino le dio forma. «Me ceñí al cuadro -repasa-, pero dándole mi estilo. Me gusta que la escultura tenga un acabado como la pintura. Que se sientan los trazos impresionista. Me gusta que la gente no sólo mire la obra, sino que pueda tocarla. Conseguir una mezcla de sensaciones».

Y llegó el día de la inauguración, en agosto de 1997. «Estaba cubierta por una bandera de Asturias. Era alcalde Agustín González, que presentó el acto. Cuando se levantó la bandera, tuve una buena sensación. La gente se sorprendió, les chocó», cuenta. Y es desde entonces, pese a que falta «el ratonín que le había puesto», un símbolo. Un imán para los turistas, que muchas veces se fotografían junto a la obra y el autor, un privilegio único. Él, cada vez que pasea por allí, la echa una mirada: «Me gusta contemplarla».