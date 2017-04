Cervantes y Palacio Valdés, unidos por el respeto al lenguaje y al personaje

El público que asistió ayer a la apertura del nuevo ciclo dedicado a la literatura y la historia del Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinado por Armando Arias y patrocinada por Cafés Toscaf, pudo explorar de primera mano la no tan evidente relación que guarda la obra del famoso autor local Armando Palacio Valdés con la de un grande de la literatura universal, Miguel de Cervantes. Francisco Trinidad, licenciado en Filología Hispánica pese a no ejercer nunca como tal, impartió una ilustrativa conferencia que puso de manifiesto la influencia del madrileño sobre la obra y el estilo del avilesino, pese a estar separados por más de trescientos años de historia y tendencias literarias. En el acto se repartieron láminas de 'El Quijote del ilustrador Pedro Llorente.

Antes de comenzar, Trinidad destacó el trabajo de documentación alrededor de la figura de Palacio Valdés llevado a cabo por otros conocidos colegas de profesión como José Manuel Feito, Román Antonio Álvarez, Fernando Álvarez Balbuena y Justo Ureña y Hevia. Juntos, estos profesionales han contribuido a que el recuerdo del literato y su contribución no caigan en el olvido. «Conocemos bien por separado la trayectoria de ambos autores, pero no las influencias», advirtió. El propio avilesino no ocultó nunca la admiración por el trabajo de Cervantes, con una especial predilección por su obra cumbre, 'El Quijote'.

En uno de sus últimos escritos, 'Testamento literario', Palacio Valdés hace un recorrido por los escritores que, a su parecer, más han contribuido a enriquecer la historia de la literatura. No se olvida de clásicos como la Odisea o la Ilíada ni de los grandes referentes como Shakespeare o Dickens; no obstante, en el mismo nivel resalta a Espronceda y una obra, 'El Quijote'. «Nunca se olvidaba de mencionar las virtudes de este texto y de resaltar la capacidad de Cervantes de escribirlo a partir de un argumento que, pese a todo, consideraba simplicísimo», explicaba Trinidad. Palacio Valdés llegó a afirmar en una ocasión que esta obra literaria era «la más portentosa que ha creado el ingenio humano».

De la misma manera, no dudó a la hora de halagar otros trabajos del castellano, a quien tenía como «el escritor más fecundo de la literatura española», como apuntaba ayer el conferenciante. Palacio Valdés valoraba mucho la capacidad de Cervantes de publicar obras con gran trasfondo dando prioridad a la calidad antes que a la cantidad. «Hubo autores que escribieron mucho más que él, como es el caso de Lope de Vega, pero el avilesino consideraba que el mérito residía en la capacidad de sembrar temas de reflexión entre los lectores y no en producir constantemente», señaló Trinidad.

Esta buena consideración por la obra del Manco de Lepanto no se quedó simplemente en buenas palabras. Armando Palacio Valdés adoptó -se desconoce hasta qué punto de manera consciente- muchos de los rasgos más característicos del estilo del madrileño para transformarlos a su propia escritura. «Como Cervantes, se decantó por el realismo frente al naturalismo francés de la época y decidió afrontar la realidad a través del humor», comentaba el licenciado en Filología Hispánica. No obstante, la obra del avilesino también quedó patente el periodo pesimista influenciado por la lectura de textos de Schopenhauer.

Como apuntó Trinidad, otros de los rasgos comunes son el decoro lingüístico, las tramas intrincadas, el perfeccionamiento del diálogo, la utilización de diversos géneros literarios dentro de la novela y especialmente la construcción de personajes verosímiles muy desarrollados. «Ambos centraban el desarrollo del argumento y su interés en las aspiraciones de los protagonistas y en su relación con un entorno cambiante», subrayó el experto.

Por esta profunda estima, Armando Palacio Valdés siempre lamentó que Cervantes hubiera tenido que vivir muchos de sus años en la miseria y en numerosas ocasiones le puso como ejemplo de la dificultad de dedicarse profesionalmente a la literatura. El avilesino llegó a declarar que «para llevar a cabo su creación, Miguel de Cervantes usurpó en alguna ocasión el papel de Dios y, como se ha demostrado, no lo hizo nada mal».