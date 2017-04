El colegio de San Nicolás agrupará las unidades de tres y cuatro años de Infantil

Prudencia. Es la máxima en los tres centros de enseñanza concertada en Avilés que podrían perder una unidad del ciclo de infantil el curso que viene. Son el Luisa de Marillac, el Principado y el San Nicolás de Bari, tres de los veintiún centros de toda la región señalados el pasado viernes por el consejero de Educación, Genaro Alonso. Colegios de enseñanza concertada con matrículas menguantes en algunos cursos que son consideradas inasumibles para las arcas presupuestarias del Principado.

En el caso de los avilesinos, los tres son de línea 1 (un aula por curso) y las unidades que están pendientes de un hilo son las de tres años, en el caso del colegio San Nicolás de Bari, con tan solo cinco alumnos en este curso. Alfonso López Menéndez, párroco del colegio diocesano, explicó ayer que trabajan desde hace un año en la agrupación de los cursos de tres y cuatro años. «Es algo que veníamos previendo porque la natalidad ha caído en picado», explicó. «Sería un reajuste que solo afectaría al funcionamiento interno porque se mantiene la misma oferta educativa y no afectaría a nuestra plantilla, que está muy compensada», señaló. No solo eso, sino que ve «lógico» un planteamiento de la consejería que «aún no es oficial». En su caso, la Fundación Santa Olaya es su voz ante el Principado, pero como recordó ayer Alfonso López ellos ya están en la línea de aunar esfuerzos con el otro colegio diocesano en Avilés, el Santo Tomás. «Se trata de trabajar en común en beneficio de ambos», resumió.

Matriculación

En Miranda, en el colegio Luisa de Marillac, recalcan que todavía están en negociaciones, pero confían en tener la «suficiente matrícula» para el curso que viene como para que el consejero reconsidere lo que ya ha comunicado al centro. En 3 años hay unos diecisiete alumnos, «que es justo la ratio que ha solicitado el Principado para el ciclo de infantil en Avilés», manifestó la directora Nieves Fernández. La postura del Luisa de Marillac en la consejería la defiende la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE).

A Rosa Carreño, directora del Colegio Principado, le sorprende que la noticia haya sido comunicada a la prensa «cuando todavía hay reuniones y no se nos ha comunicado oficialmente que se haya tomado una decisión». En este centro, el único no religioso de los concertados avilesinos, tienen una media de catorce alumnos en cada uno de las tres unidades de infantil (3, 4 y 5 años). Como Alfonso López, señala que los colegios de línea 1 han sido sobre los que más ha repercutido la caída de la natalidad. De confirmarse, la solución pasaría por crear una unidad mixta, con alumnado de tres y cuatro años, pero Carreño no quiere avanzar nada porque «esto siempre crea revuelo entre las familias» y considera que aún es pronto para valorar esta posibilidad. Enseguida se abre el periodo de solicitud de plaza (lunes 17) y «nuestra percepción es que de cara al próximo curso aumentará la matrícula». En cualquier caso, «no nos vamos a resignar, pelearemos lo que esté en nuestra mano». Recuerda, además, que «nosotros somos una cooperativa y, como viene recogido en la ley, eso tiene que ser tenido en cuenta».

La propuesta, como bien señalan los directores de estos colegios, sigue sobre la mesa y habrá que esperar a conocer los datos de solicitudes de plaza para comprobar si se confirma.