Cruces peligrosos sobre las vías en Avilés

Nunca pasa nada, hasta que sucede y comienzan los lamentos, quejas, reclamaciones y exigencias de responsabilidades que, en este caso, son anónimas y ocultas por la oscuridad. A lo largo de toda la calle de Suárez del Villar, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, Adif, ha instalado una valla para evitar el peligro que supone la vía de Renfe. La paralela calle El Perfil dispone de similar protección.

Sin embargo, la protección no suele mantenerse durante mucho tiempo. Personas desconocidas no dudan en tirarla y abrir un hueco que es aprovechado para cruzar por las vías de ferrocarril.

Una vez abierto el hueco, ya sólo queda lo más fácil. Y también lo más peligroso: cruzar las vías para acortar el camino. Las personas que lo hagan pueden justificarse con que es un espacio con amplia visibilidad, además de la importante ganancia de tiempo, pero no se pueden evitar algunas consideraciones.

Y es derribar la valla es un hecho delictivo y sancionado, de igual manera que es irregular el cruce de las vías de ferrocarril fuera de los lugares habilitados para ello. La Ley del Sector Ferroviario plantea multas que van desde los 516,88 a 1.033,74 euros en función de los daños provocados, el riesgo, intencionalidad y reiteración de la persona. Aunque son escasas las sanciones por estos comportamientos, no es menos cierto que de manera ocasional se suceden.

Riesgos reales

Pero tampoco se puede la posibilidad de que una persona tropiece al cruzar y no tenga tiempo a levantarse ante la cercanía del tren. O que unos menores jugando aprovechen ese atajo y no se percaten de la presencia de un convoy... Son suficientes argumentos y que deberían convencer a los aficionados al riesgo aunque, hasta la fecha, no ha sucedido.

Mientras Adif repone la valla y los desconocidos la tiran, en el Ayuntamiento se buscan soluciones para evitar esta práctica peligrosa. Como se sabe, el gobierno municipal aborda en la actualidad la elaboración de un Plan de Movilidad para hacer más eficientes y eficaces los desplazamientos en el concejo.

Entre las aportaciones de la oposición se ha planteado la necesidad de buscar alternativas para evitar estos cruces ilegales y peligrosos, si bien las opciones nunca suelen ser sencillas. Los pasos subterráneos suelen convertirse en espacios marginales y peligrosos y los puentes son infraestructuras complejas en zonas urbanas como esta.