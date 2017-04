Somos, Ganemos e IU critican que el Plan de Movilidad no incluya la perspectiva de género

Los grupos municipales de Somos, Izquierda Unida y Ganemos criticaron ayer que en las bases que regirán la contratación del diseño del Plan de Movilidad no se incluya la perspectiva de género, así como generar entornos accesibles y seguros. «Una perspectiva de género, de accesibilidad e inclusiva implica que todas las personas tengan las mismas facilidades para desplazarse, evitar obstáculos y entender que Avilés tiene que ser una ciudad para todas las personas en las distintas etapas del desarrollo humano», defienden los grupos de la oposición. Según mantienen, no se ha aceptado tampoco alguna propuestas de la entidad COCEMFE en este mismo sentido y por ello creen que el equipo de gobierno «tendrá que responder por qué no las aceptó para tener una ciudad integradora para todo el conjunto de la ciudadanía».