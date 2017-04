Acordeón para la Tercera Palabra

El Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS pondrá música, el próximo viernes 7, a la presentación del nuevo paso de la Tercera Palabra de la Cofradía de San Juan Evangelista, a las 20.30 horas, en la iglesia de San Nicolás de Bari. Los Sanjuaninos dan así respuesta a los miembros que no habían encontrado su sitio en la Cofradía con una escena que portarán a hombros en Semana Santa veinticuatro de ellos.

Los talleres Arte Martínez, de Horche (Guadalajara), han sustituido el carro a ruedas por andas con varales de aluminio reforzado. La cartela está adornada con escenas del vía crucis y barnizada en tono nogal. El cajón de la cruz dispone de un sistema de pletinas para su sujeción.

El Aula de Cultura, coordinada por Armando Arias y patrocinada por Cafés Toscaf, se une a la celebración de los Sanjuaninos con un concierto a cargo del Aula de Acordeón del Conservatorio del Occidente de Asturias (COAS) y del Ensemble de Acordeones de Deva, ambas dirigidas por el profesor Ginés Fernández. El curriculum de esta agrupación mixta es muy extenso, a pesar de su relativa corta vida. Han actuado en numerosos lugares de Asturias y han podido compartir escenario con el acordeonista francés Richard Galliano.

Los temas interpretados por estos dos conjuntos giran en torno a lo popular, aunque también dan cabida a alguna pieza clásica. Una gran parte de las partituras están armonizadas a tres y cuatro voces por su director, uno de los referentes profesionales más cualificados en Asturias. El timbre de los registros del acordeón se completa con instrumentos como la flauta, el piano y un acordeón solo de bajos que ejecuta las notas graves a modo de violonchelo.

La puesta de largo del paso estará ambientada con un programa que incluye 'Slow Air-Jiga', un tema tradicional irlandés, la 'Danza española' de Moszkowski, 'La vida es bella', de N. Piovani y 'Rouge et noir', de F. Lee, en la primera parte y 'Exultemus et jubilemus', de F. Couperin, 'La bella Lola', de Ibarra, 'Un día te diré', de G. Kramer, 'Pescadores', de Carrizo y 'Bésame mucho/yesterday', de C. Velázquez y P. McCartney.