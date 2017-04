Aitana Sánchez Gijón agota las entradas para su 'Medea' del sábado en el Off Niemeyer

El nuevo ciclo del Off Niemeyer ha barrido antes de ponerse en marcha. Aitana Sánchez Gijón será la encargada de estrenar el segundo trimestre en la Sala Club. Su reto de defender en solitario Medea, en versión de Andrés Lima de la obra de Séneca, ha conseguido colgar el cartel de no hay billetes. Llegan, pues, tarde quienes quisieran disfrutar de la actriz madrileña nacida en Roma, en la sesión prevista para este sábado a las 20.30 horas.

Es una versión especial la que pone en marcha Lima, quien hace apenas tres años estuvo en Avilés con 'Los Mácbez', también en el Niemeyer, pero en el auditorio. Esta vez, el reconocido director le ha dado a Sánchez Gijón las riendas para que destape sus dotes interpretativas. La convierte en una musa que se viste de madre salvaje, capaz de cometer el acto más vil, el asesinato de sus propios hijos.

La intérprete romperá la 'cuarta pared'. Hablará con el público, explicará las claves de la propuesta y se pondrá en la piel de todos los personajes, no solo la de esa Medea infanticida. «Hay personajes que no te abandonan. Que se te quedan pegados a las tripas como solitarias insaciables», destaca la protagonista. Tanto la ha marcado, que ha sentido la necesidad de volver al personaje y a la obra: «Medea me colonizó por completo en el montaje de Andrés Lima para el Teatro de la Ciudad, y necesita que la saque a pasear de nuevo. Yo lo necesito. Por eso, por una cuestión de salud, de higiene mental y emocional, retomo en un formato más íntimo esta tragedia eterna».

Aitana Sánchez Gijón, ya como Medea, emergerá «despojada, poderosa, terrible y dolorosamente humana».