La asociación de intoxicados acusa a AZSA de incumplir los acuerdos

La Asociación Asturiana de Intoxicados por Metales Pesados acusa a Asturiana de Zinc de incumplir el acuerdo a la postre rubricado por todos los trabajadores intoxicados mediante el cual renuncian a emprender la vía penal a cambio de una compensación económica y de atención médica especializada, conceptos que según la portavoz, «ya tenían derecho». Dorinda Martínez mantiene que, en base a dicho acuerdo, «les prometieron trabajo y salvo contratos muy puntuales no ha sido así, con la excusa de que no tienen puestos de trabajo para ellos». En el apartado médico, «les prometieron atención por parte de un toxicólogo, y nunca la han tenido». En este punto, uno de los afectados puntualiza que «la administración pública nos dice que tenemos que denunciar a la mutua. Ya estamos en ello y si no lo conseguimos presentaremos denuncia en el juzgado». La asociación, fundada a raíz del episodio de intoxicación, también trabaja en aras de que los casos de intoxicación por mercurio sean declarados una enfermedad laboral, como es el caso, por ejemplo, de las provocadas por amianto. En este sentido han mantenido reuniones con los distintos grupos políticos de la Junta General del Principado con el fin de que inste al Gobierno central a que apruebe, mediante decreto, tal medida.