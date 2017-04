Asturias apuesta por la inclusión para mejorar la equidad dentro de las aulas

El auditorio de la Casa de la Cultura se convirtió ayer en centro de reunión de equipos directivos y de orientación de colegios de toda Asturias. Lo hizo en el marco de la Jornada sobre Equidad en Educación en el Principado de Asturias. Con la presencia de ponentes de lujo, el especialista mundial y catedrático de Cambridge Tony Booth, y Gerardo Echeita, doctor en Psicología y profesor en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Ejercieron de maestros de ceremonias el consejero de Educación del Principado, Genaro Alonso; Yolanda Alonso, concejala de Educación de Avilés, y el director general de Ordenación Académica, Francisco Laviana.

«La Consejería se encuentra inmersa en un proceso de revisión para mejora la equidad. No es sencillo, porque se necesita un posicionamiento común. Debemos repensar nuestros valores y priorizar los recursos que garanticen la presencia en el sistema de todo el alumnado», afirmó el consejero. Por su parte, Yolanda Alonso, asegurab que «Avilés es una ciudad educadora», y resaltaba la importancia de la inclusión.

Los especialistas llamaron a luchar contra los valores excluyentes. Tony Booth recordaba que «la inclusión tiene que ver con todos, tenemos la responsabilidad de eliminar todas las exclusiones». El autor de una de las obras de referencia mundial en la inclusión, 'Index for inclusión: developing learning and participation in schools', señaló que hay dejar de «obsesionarse» con los resultados de PISA.

A su vez, Gerardo Echeita resaltó que es «necesario un cambio sistémico» para avanzar hacia una escuela que reconozca de forma efectiva los derechos de todos.