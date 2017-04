«Espectáculos como 'The Hole' son necesarios porque arañan las conciencias»

Tras cosechar más de un millón y medio de espectadores sólo en España, ahora 'The Hole' llega por primera vez a Avilés para presentar su descarado y entretenido espectáculo ante el público del Centro Niemeyer, que acogerá mañana jueves a partir de las 20.30 horas -entradas disponibles por 27 euros- el primero de los seis pases previstos hasta el domingo. Víctor Massán será en esta ocasión el encargado de conectar con los asistentes en su papel de maestro de ceremonias.

-¿Qué hace replantearse al público la función? Hablan de una especie de 'redescubrimiento' personal.

-No deja de depender de la capacidad de cada uno, pero es cierto que la gente sale con muchas preguntas nuevas. 'The Hole' lo que intenta sobre todo es abrir la mente de los espectadores y precisamente huir de las etiquetas y los convencionalismos, de esta obsesión tan humana por definir todo, incluso a nosotros mismos. Los límites son frenos y pienso que nos deberíamos de regir más por el 'termómetro del disfrute' y menos por el resto de influencias. Por la experiencia con el público, sí que noto que las mujeres por lo general se dejan llevar más que los hombres a la hora de hablar de sentimientos.

«Impresiona que el Niemeyer nos acoja pese a programar cosas más 'culturetas'»

-Autodenominan a 'The Hole' como un espectáculo 'sinvergüenza'. ¿Qué opina de la vergüenza?

-Es un sentimiento muy curioso. Porque uno suele tener vergüenza por las cosas que le gustan, pero sin embargo aceptamos otras cosas que sí que son totalmente vergonzosas que están aceptadas socialmente. Nadie se cuestiona lo mucho que nos roban desde las altas esferas, nos parece anecdótico que a Urdangarín no le metan en la cárcel, la corrupción o que los políticos incumplan una y otra vez su palabra. Estamos ya como anestesiados con eso y no nos da vergüenza, cosa que sin embargo sí nos da expresar nuestros sentimientos a otra persona, ser sensible, vestir como a ti te gusta o amar a quien tu quieras. Por eso nos tenemos que replantear muchas cosas como sociedad y pensar que a veces es mejor 'defraudar' a los demás para no defraudarnos a nosotros mismos. Hay muy poca educación en libertad, por eso es mejor abordar el tema desde el humor.

-Durante la presentación agradecieron en múltiples ocasiones la confianza del Centro Niemeyer. ¿No creían que fueran a programar 'The Hole'?

-De estos temas de programación los actores no estamos muy puestos, pero es cierto que impresiona que un centro como el Niemeyer deposite su confianza en nosotros visto que en su programación apuestan por cosas más 'culturetas'. Yo he trabajado muchos años en musicales y he notado este 'desprecio', como si fuéramos un género menor. Esto incluso se ve dentro de la propia industria, donde un actor de 'texto' parece que te mira por encima del hombro y se cree superior a ti, que eres un 'simple' intérprete de musical.

-¿Notan mucho la diferencia de presentarse en grandes ciudades a hacerlo en otras más pequeñas?

-Sí, es que hemos visto absolutamente de todo a lo largo de estos años. Eso que dicen de «viaja para no tener tantos prejuicios» es totalmente cierto. Por poner ejemplos, en algunos pueblos las señoras mayores nos han recibido con los brazos abiertos y entre aplausos, al igual que en algunas ciudades que a priori podían parecer más 'rancias' y con fuerte tradición católica.

-¿Y fuera de España han sufrido de alguna manera un choque cultural?

-Sí. Bueno es que en España somos muy particulares, eh (risas). Siempre me ha llamado la atención la idiosincrasia de cada provincia. Esto nos ha permitido aprender a 'leer' las reacciones del público en cada lugar en que nos encontremos y adaptarnos un poco a estas peculiaridades estemos en el sitio que estemos. Así tanto el espectáculo como los propios artistas se mantienen vivos.

-¿Entonces no se puede hablar de un perfil de espectador definido?

-Para nada. Pero lo que sí diría de forma global es que por lo general todos nos creemos súper modernos y liberales y en el fondo somos muy conservadores. Para mí, el ser moderno tiene que ver con el nivel de conciencia de la sociedad y el problema es que no hay interés en conseguir esto, porque una ciudadanía inconsciente es manipulable. Por eso siempre digo que estamos en una especie de dictadura encubierta donde no tenemos una libertad de expresión real. Espectáculos como 'The Hole' son necesarios porque arañan las conciencias. La apertura y tolerancia que tengas a la hora de recibir a una persona desnuda es la misma que tendrás contigo mismo después.

-¿Qué supone formar parte de un proyecto de tanta magnitud?

-Estoy muy agradecido, sobre todo por el hecho de que te subes a un barco que ya sabes que funciona donde todo el mundo está súper comprometido. Además, también valoro mucho el hecho de tener tanta libertad para cambiar el texto y poder darle mi toque personal.