El PSOE cambia el Plan de Movilidad «para no dar facilidades a la oposición»

Las bases que regirán la contratación de la empresa que redactará el primer Plan de Movilidad de la ciudad ya están cerradas y el equipo de gobierno pensaba que también estaban consensuadas con el conjunto de la oposición tras una reunión el pasado lunes. Su sorpresa fue ayer al conocer, a través de la prensa, la crítica de los grupos de Somos, IU y Ganemos, que aseguraban que no se incluían sus peticiones en torno a atender en la redacción del documento a «la perspectiva de género, de accesibilidad e inclusiva». El PSOE quiere que el acuerdo en torno a este plan sea total y de ahí que ayer su portavoz, Luis Ramón Fernández Huerga, asegurase que las bases añadirán ahora «las cinco líneas de objetivos generales en esa materia que proponía y que no habíamos incorporado porque entendíamos que eran una declaración de intenciones que ya estaba recogida en otros apartados del documento».

Este aspecto se añadirá al pliego que regirá la contratación, pero ello no evitó la crítica del portavoz socialista a estos tres grupos de la oposición. «Hemos aceptado el 99% de sus propuestas, pero como en muchas otras cosas más, parece que buscan excusas para descabalgarse de cualquier cuestión, sea importante o no para la ciudad, que les acerque al equipo de gobierno. Y en este caso no le vamos a dar ninguna facilidad para hacerlo».

Licitación este mes

«Hablan de objetivos generales que creíamos ya incluidos», explica Luis HuergaEl Ayuntamiento prevé iniciar la contratación del documento este mes de abril

Con el contenido del pliego de las prescripciones técnicas ya cerrado, ahora se espera que antes de que finalice este mes se sacará a contratación la redacción de este proyecto. El documento ha incorporado algunas de las aportaciones hechas por los grupos de la oposición, aunque en líneas generales mantiene la esencia del primer borrador presentado el pasado mes de enero.

La empresa que se encargue de redactar el Plan de Movilidad tendrá que proponer medidas para mejorar la movilidad de los peatones, itinerarios seguros para llegar a los centros educativos y de mayores, itinerarios ciclistas seguros que mejoren la conectividad de los barrios, hacer una valoración de la red actual de autobuses y su futura reordenación, analizar la red viaria y proponer cambios para su descongestión, hacer una propuesta de descongestión de los flujos de entrada y salida de vehículos de la ciudad o definir una propuesta para gestionar las plazas de aparcamiento en la vía pública o los estacionamientos disuasorios. También aportará medidas relacionadas con la movilidad en el casco histórico y la conexión de las zonas verdes.

Su redacción implicará un proceso de participación ciudadana, que también recogen las bases. Este documento está financiado a través de los fondos europeos de sostenibilidad, DUSI.