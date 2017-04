Un viaje repleto de experiencias espaciales hasta el Centro Niemeyer

Se calcula que desde la aparición de la especie humana actual, han sido alrededor de cien mil millones los hombres y mujeres que han pisado el planeta. De ellos, tan solo medio centenar se han elevado sobre la barrera de los 100 kilómetros los que marcan la frontera del espacio exterior. Uno de esos escasos afortunados que ha podido contemplar la tierra desde la lejanía es Yuri Usachov. El cosmonauta ruso fue el protagonista del ciclo Palabra, ayer, en el Centro Niemeyer. A sus espaldas, 553 días repartidos entre la estación ruso-soviética MIR y la Estación Espacial Internacional, un bagaje repleto de experiencias espaciales que ofrecer a los asistentes. Contó con la inestimable colaboración de Telmo Fernández, subdirector del Planetario Madrid.

La conferencia de Usachov fue posible gracias a la colaboración de la embajada de Rusia y del Centro Ruso de Ciencia y Cultura en Madrid, y así lo agradeció Carlos Cuadros, director general del Centro Niemeyer. Así lo hizo también Nikolai Frolov, director del Centro de Cooperación Científicotécnica con los países iberoamericanos de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, quien destacó la importancia de este tipo de colaboraciones «para acercar la cultura de ambos países».

Decía Telmo Fernández que existen cinco tipos de seres humanos: «Quienes no han volado; los que sí lo han hecho; quienes han llegado al espacio exterior; los que han podido hacer un paseo espacial, y los que han pisado la superficie de la luna». Yuri Usachov cumple con las cuatro primeras características. Uno de esos humanos excepcionales que gracias al conocimiento y al duro trabajo de preparación, han tripulado naves espaciales, vivido en ingravidez y realizado experimentos en estaciones espaciales.

«Los cosmonautas que volamos juntos nos convertimos en una familia, y muy íntima»

Una persona afortunada

«Me considero una persona afortunada. He podido volar al espacio, he estado en la estación MIR, en la Estación Espacial Internacional, he volado en el Transbordador estadounidense...», relataba Usachov. Él nació en un año simbólico para la carrera espacial, 1957, el del lanzamiento del primer satélite, el soviético Sputnik. Y se crió en el país de Yuri Gagarin, el hombre que abrió el camino, el primer ser humano en entrar en órbita y del que habla con admiración: «Cuando él fue, no había ninguna experiencia, no se sabía cómo afectaba la ingravidez. Para él resultó mucho más difícil que para nosotros. Yo creo que Yuri hizo más por la carrera espacial que todos los que hemos ido después».

Gagarin es venerado entre los cosmonautas. Una de las formas en que lo recuerdan, ha sido transformar en ritual la repetición de sus pasos hasta el cohete que le convirtió en un mito. «Todos cumplimos un protocolo. Por ejemplo, al bajarnos del autobús, todos firmamos en una de las ruedas. Quizás nos ayuda a sacudirnos esa responsabilidad previa».

Lejanos ya los tiempos de la carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, hoy la cooperación construye buena parte del progreso espacial. «Los cosmonautas que volamos juntos creamos una nueva categoría humana. Ya no somos colegas, ni amigos. Nos convertimos en familia y muy íntima», resaltó.

Atentado terrorista

Desde esa camaradería, le resulta más salvaje la barbarie de atentados terroristas como el de anteayer en San Petersburgo. «Que actos así sucedan es contra natura. No creo que sean personas quienes los cometen», condenaba.Y añadía: «Es manido decir que no hay fronteras en el espacio, pero es verdad, no se ven. Cuanto más tiempo he estado en órbita, más me he convencido de que las fronteras están en nuestra mente».