Los presupuestos del Estado indignan a toda la Corporación, salvo al Partido Popular

La práctica ausencia de inversiones en Avilés que recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año desvelada ayer por LA VOZ DE AVILÉS genera un sentimiento de indignación en la Corporación municipal. Tan sólo el Partido Popular trató ayer de conciliar posturas y, aunque reconoció que no existen partidas detalladas para la ciudad, ésta puede beneficiarse de actuaciones que figuran en partidas genéricas como puede ser la aplicación de las subvenciones para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) o las infraestructuras existentes, comentó su portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre.

Pero, salvo el edil popular, el resto de concejales se mostraron críticos con los contenidos de los presupuestos. «No resuelve ninguna de las cuestiones pendientes de Avilés: ni los problemas del colector de la margen derecha, ni recoge partidas que permitan que el Principado termine la conexión de los accesos al Parque Empresarial con la Autovía del Cantábrico. Seguimos igual que antes», aseguró Luis Ramón Fernández Huerga, portavoz del PSOE.

Huerga destacó que «lo que conocemos no lanza un mensaje de apoyo a la industria asentada en la comarca, uno de los principales polos de actividad de España», matizando que podía haber «una excepción dentro de partidas más generales, como puede suceder con la necesaria modernización de la depuradora de Maqua».

El portavoz socialista enmarcó la falta de inversiones en Avilés en «la reducción de los presupuestos para Asturias. Quedan claras las preferencias que marca el Estado en función de los territorios». Huerga concluyó recordando que «viendo estos presupuestos, las propuestas del PP durante la campaña electoral se las llevó el viento».

Por su parte, Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz del grupo municipal del PP, puso en valor «la posibilidad de aprobar los Presupuestos, aunque sea a mitad del mandato, ya que se impulsarán políticas beneficiosas para todos los españoles y, con ello, para los avilesinos».

De la Torre recordó que existen partidas genéricas de donde «saldrán inversiones directas en la ciudad, como el desarrollo de la DUSI o arreglos en la N-632 como se hicieron el pasado año». El portavoz del PP responsabilizó al gobierno regional de la falta de partidas «por su negativa a cumplir convenios firmados con el Estado, como sucede con el colector de la margen derecha o los accesos al PEPA».

David Salcines, portavoz de Somos, calificó los presupuestos como «política del olvido» de la ciudad donde no impulsan «las infraestructuras que necesita para crecer en el siglo XXI y no terminan las del siglo pasado». El edil afirmó que «el apoyo de la gestora de Javier Fernández a la investidura de Rajoy no se ha visto recompensado».

Salcines recordó el anuncio del ministro De la Serna, «que dio buenas palabras para la barrera ferroviaria y no recoge nada en los presupuestos». Para Somos, lo más grave es que a la caída de la inversión estatal se suma la ausencia de inversiones en los presupuestos regionales. «Avilés no es una prioridad», concluyó.

Desde IU, la concejala Carmen Soberón no ocultaba la decepción pues «otro año más no aparecemos en el mapa. Que sólo aparezcan 150.000 euros para el colector general es poco más que una tomadura de pelo». De esta manera, IU resumía su análisis en una palabra: «penosos. Demuestra que el gobierno se desentiende de la ciudad y sus necesidades. No saben que existimos».

Carmen Pérez Soberón, portavoz de Ciudadanos en Avilés, reconoció estar «descontenta y sin margen para la esperanza». Soberón aseguró que «estas cifras suponen un retraso mas en infraestructuras fundamentales y ya van demasiados. Se han perdido quince años discutiendo las infraestructuras y no llegamos a tiempo a las inversiones.».

Agustín Sánchez, portavoz de Ganemos Avilés, enmarcó este descenso en el ajuste general de Asturias. «La conclusión es obvia: es el resultado de tener poco peso político en el Estado. El ajuste se concentra en los 'sospechosos habituales': Asturias, Galicia, Castilla-León», lamentando que, de esta manera, no se aborden «las necesidades de Avilés que todos conocemos».