«Cada vez tenemos más demanda deconsultas de niños y adolescentes»

Joaquín Moreno Vela es psiquiatra, Jefe del ETAC (Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario) de Oviedo, y presidente de la Asociación Asturgalaica de Tratamiento Comunitario, ASGATAC. Ayer ofreció una charla en el Hospital San Agustín, en el marco de los actos del Día Mundial de la Salud, dedicado este año a la depresión. Un trastorno que afecta a nada menos que 322 millones de personas en todo el mundo.

¿Existe un perfil de alguien propenso a sufrir una depresión?

Cualquiera puede estar expuesto. Después, influyen cuestiones genéticas, que pueden predisponer. Que hayan existido casos en la familia es un indicio. La situación socioeconómica es uno de los más importantes. Es más frecuente en un entorno urbano que en uno rural, y afecta más a mujeres que a hombres.

«No sé si hay más acoso escolar que antes, pero sí que se ha hecho más visible»

¿Cuáles son los síntomas?

Es un conjunto. El fundamental es la disminución del ánimo. La tristeza, en sus variantes. El veinte por ciento de las consultas en atención primaria es por temas depresivos.

Una vez notados los síntomas, ¿qué pasos habría que seguir?

Lo primero es entender que es un trastorno. Llevar tres años llorando por una pérdida no es normal. Sí lo es tener una tristeza por la muerte de un ser querido, pero no que afecte a su funcionamiento de una manera tan terrible. Lo segundo, saber que es tratable, y lo tercero, que en nuestro contexto hay mecanismos de ayuda. Así, si nos encontramos con una disminución de ánimo permanente, en los últimos catorce días, significativa, que afecte a la actividad cotidiana, hay que ponerse en contacto con el médico de cabecera. Después, se derivaría a Salud Mental si no hay mejora con la primera estrategia terapéutica.

¿Se sigue considerando como un estigma social?

Hay gente que se avergüenza. Y en la actualidad, hay que saber que es un problema, que hay maneras de recibir ayuda y que esta funciona.

¿Procuran implicar a la familia?

Intentamos entender qué pasa, y cuesta. Después, qué mecanismos de ayuda podemos poner en marcha, y eso incluye a las personas cercanas. Pero hay sujetos que no lo quieren, o no las tienen. Procuramos poner en marcha a personas que el paciente tolera y que pueden ser importantes en su recuperación.

¿Cuentan con los recursos suficientes?

Nuestras consultas son largas, porque hay que mover muchas cosas, interrogar, hablar del pasado. Tenemos mucha demanda, y pocos recursos para lo que quisiéramos. Aunque comparativamente con otros países, incluso otras comunidades, estamos relativamente bien.

¿Aumenta la demanda?

Lo que más, en consultas en niños y adolescentes. En adultos también, porque ya no nos ven como ir al 'loquero', que se decía. Y lo que sucede al crecer, es que nos quedamos cada vez con menos tiempo para los casos más graves.

¿Por qué en niños?

Los trastornos graves en ellos son pocos. Y hay que mirar más en la familia, las dificultades. Pero exige un proceso de evaluación más largo. La tasa de depresiones ha aumentado con la crisis, porque es un estresor, que produce cambios orgánicos.

¿Es más fácil curar una depresión en un niño o en un adulto?

Es difícil ver a un niño deprimido, y con ellos no se suelen usar fármacos. Lo que sí es difícil es que haya una crianza correcta.

¿Cómo influye el acoso escolar?

Yo no sé si hay más, pero sí que se ha hecho más visible. Y conduce a situaciones depresivas.

En lo personal, ¿cómo supera el suicidio de un paciente?

El trabajo es duro. Al principio eres frágil, con el tiempo echas un poco de caparazón. La clave es no endurecerse demasiado.